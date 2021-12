Come pesa la spesa di Natale

Un nuovo Natale all’insegna del Covid: nonostante il dilagare dei contagi e le restrizioni in avvicinamento rapido, c’è voglia di festeggiare “quasi” come prima. Così, per la spesa delle feste, semaforo verde alle pietanze tradizionali con qualche innovazione e con i prodotti enogastronomici (meglio se locali, a chilometro zero, come segnala una indagine di Coldiretti) non solo da gustare a tavola, ma da regalare e mettere sotto l’albero. E con grande apprezzamento dei cesti golosi che saranno a livello nazionale almeno 10,7 milioni, + 24% rispetto a 2020. Non si può non fare riferimento anche ai rincari, come tutti noi ci siamo accordi, sia per l’aumento prezzi generalizzato per l’energia, sia per il surplus dei materiali di confezionamento che incidono sul costo finale. E i commercianti sottolineano in genere una situazione di difficoltà, anche se il settore alimentare, nella crisi complessiva, è quello che continua a tenere. Si tratta di una panoramica in cui si specchia anche la situazione nel nostro nord-est. I giornalisti di Tiburno lo hanno verificato negli ultimi giorni e lo raccontano in uno speciale dedicato.

Servizio su Tiburno digitale e cartaceo del 21 dicembre