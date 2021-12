Le costruzioni trainano l’economia

Il mercato delle costruzioni avanza. I dati lanciati in questa ultima porzione di anno dall’Istat stimano che in ottobre 2021 l’indice destagionalizzato della produzione nell’edilizia aumenti dello 0,8% rispetto a settembre. Inoltre, si sottolinea che nella media del trimestre agosto-ottobre 2021 la produzione nelle costruzioni registra una crescita del 2,8% rispetto al trimestre precedente. Su base tendenziale, indica ancora l’Istituto nazionale di statistica, l’indice grezzo della produzione nelle costruzioni aumenta del 10%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 13,9% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di ottobre 2020).

Nella media dei primi dieci mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’indice grezzo cresce del 25,5% e l’indice corretto per gli effetti di calendario del 26%.