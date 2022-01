News: per Forbes è la #sicilia la regione vitivinicola italiana per eccellenza; la prima etichetta con realtà aumentata è per il centenario di Varvaglione 1921si chiama #masseriapizzariello

Ettore Aimi consulente di WineGo Shop presenta D’Autore della cantina Le Sode Sant’Angelo, con le etichette dell’artista Paolo Golinelli e con una novità il codice sconto per i nostri followers TGW2701

Eventi: I Migliori Vini Italiani selezionati da Luca Maroni, Vinexpo Paris, ProWein, IO VINO