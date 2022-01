Infarto per Giuliano Ferrara

È stato sottoposto a un intervento di angioplastica. Le sue condizioni sono stabili, ma ancora non può dirsi uscito dalla crisi. Anche oggi il quotidiano di cui è stato direttore e fondatore, Il Foglio, ha pubblicato un suo articolo in cui vede come Draghi l’unica proposta per uscire dall’impasse dell’elezione a presidente della repubblica. Giuliano Ferrara ha scritto che la candidatura di Mario Draghi è preferibile a Pierferdinando Casini perché in questo anno ha mostrato di avere una visione che invece Pierferdinando Casini non ha mai mostrato, al di là del trasversalismo. Tutto il resto del dibatto Ferrara lo definisce “goliardia sfascista”.

Noi gli auguriamo pronta guarigione nella speranza di leggerlo al più presto.