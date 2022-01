GUIDONIA – Card alimentari, 778 mila euro di buoni spesa per i poveri

Via libera alle ricariche delle Card alimentari prepagate per le famiglie in difficoltà di Guidonia Montecelio. Lo stabilisce la determina numero 62 pubblicata oggi, lunedì 31 gennaio, e firmata dal dirigente comunale ai Servizi sociali Carola Pasquali.

Con l’atto viene autorizzato il trasferimento di 778 mila 44 euro e 14 centesimi finanziati dal Ministero degli Interni alla società “Soldo Italia Ltd” di Milano che gestisce il progetto dei buoni spesa per i nuclei indigenti. Nei prossimi giorni ai beneficiari verranno ricaricate automaticamente le cards per l’acquisto di generi alimentari spendibili entro il 30 aprile 2022 con importi variabili dai 100 ai 200 euro a seconda della composizione del nucleo famigliare.

Secondo quanto emerge dalla determina pubblicata oggi il Comune di Guidonia Montecelio ha acquistato ulteriori mille card e prorogato fino al 30 giugno 2022 il servizio “Offerta Servizi Soldo Care” alla società “Soldo Italia Ltd”.

A marzo 2021 le famiglie fragili individuate dai Servizi sociali erano 1680.