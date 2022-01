La prima donna-vedetta della Torre di Losanna

Un lavoro che probabilmente tra un po’ sarà sostituito da un congegno super-tecnologico: salire di notte sulla cattedrale di Notre-Dame e annunciare l’ora, dalle 22 alle 2 del mattino. Accade a Losanna e ora, a urlare l’orario giusto, è una donna, la prima in 600 anni dall’inizio della procedura, “introdotta” nel XV secolo. Infatti, è entrata a far parte delle sentinelle della torre, così si chiamano queste persone, Cassandre Berdoz, 28 anni, che urla l’orario con la forza della voce, amplificato dalle mani messe a microfono. La ragazza è riuscita a superare le centinaia di candidature per accaparrarsi l’ambito titolo, cui mirava da tempo.

In tutta Europa, al momento, ci sono sei cattedrali che hanno mantenuto la tradizione della vedetta urlata.