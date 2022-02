GUIDONIA – Rifiuti, la giunta si gemella coi volontari ambientalisti

La città di Guidonia Montecelio si gemella con le organizzazioni di volontariato ambientaliste regolarmente iscritte al registro della Regione Lazio. Oggi, giovedì 10 febbraio, la giunta 5 Stelle-Pd del sindaco Michel Barbet ha approvato i protocolli di intesa della durata di un anno con “Retake Roma” e “Plastic Free”, già attive da tempo sul territorio.

Il primo accordo sarà firmato dal dirigente all’Ambiente Egidio Santamaria e dalla rappresentante legale di “Retake Roma OdV”, la 30enne Francesca Elisa Leonelli. L’Organizzazione di Volontariato opera nella città dell’Aria attraverso la sezione denominata “Retake Guidonia”, impegnata in iniziative di lotta contro il degrado, di valorizzazione dei beni pubblici e di diffusione del senso civico sul territorio verso le quali l’amministrazione Barbet ha manifestato particolare interesse. Per questo oggi la giunta si è impegnata a supportare le attività. Per gli appuntamenti di raccolta e per le passeggiate ecologiche, offrirà il proprio patrocinio gratuito autorizzando le attività sul territorio e garantendo l’intervento dell’azienda di raccolta rifiuti locale per il ritiro dei sacchi a fine di ogni iniziativa. Inoltre “Retake Guidonia” sarà autorizzata ad occupare gratuitamente il suolo pubblico, non in dimora fissa, per l’installazione di uno stand per informare e sensibilizzare i cittadini sulla tematica.

Il secondo protocollo d’intesa è firmato sempre dal dirigente Santamaria e da Luca De Gaetano, rappresentante legale della Onlus “Plastic Free”, l’obiettivo della quale è informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema. Anche in questo caso la giunta si è impegnata a supportare le attività di Plastic Free offrendo il patrocinio gratuito, autorizzando le attività sul territorio e garantendo l’intervento dell’azienda di raccolta rifiuti locale per il ritiro dei sacchi a fine di ogni iniziativa.

Pure “Plastic Free” è autorizzata all’occupazione gratuita di suolo pubblico, non in dimora fissa, per l’installazione di uno stand per informare e sensibilizzare i cittadini sulla tematica.