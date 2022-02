Guidonia aderisce alla Dmo Latium Experience

Con la proposta di Deliberazione Consiliare approvata ieri dal Consiglio Comunale, il Comune di Guidonia Montecelio entra a far parte della DMO (Destination Management Organization) denominata “Latium Experience”. “Si tratta di un’associazione che raccoglie trasversalmente soggetti pubblici e privati”, spiega l’assessore al Turismo Elisa Strani, “e punta, grazie al finanziamento della Regione Lazio ed al cofinanziamento dei comuni partecipanti, allo sviluppo turistico di diverse realtà del territorio laziale”.

“Guidonia Montecelio aderisce all’associazione in quanto Città di fondazione- continua Strani- proseguendo allo stesso tempo il percorso nel sistema integrato delle Città di fondazione avviato già da tempo con i Comuni dell’Agro Pontino e Romano”.

“Dopo la Dmo nata con Tivoli e i Comuni della Valle dell’Aniene, aderiamo convintamente anche a questa associazione che parte da Latina per arrivare fino a Guidonia Montecelio raccogliendo in totale 50 soggetti tra pubblici e privati. Riteniamo, infatti, che fare squadra tra enti e soggetti privati virtuosi sia la strada giusta per lo sviluppo turistico della nostra Guidonia Montecelio”, specifica il sindaco Michel Barbet.

