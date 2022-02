Monterotondo – Martedì chiusura per via dei Pini, sarà asfaltata

La centrale via dei Pini, martedì prossimo, 22 febbraio, sarà chiusa. L’amministrazione comunale di Monterotondo ne ha annunciato l’asfaltatura fino all’intersezione con via Caprera

Il traffico veicolare sarà deviato su via Mazzini mentre via Nomentana sarà raggiungibile da via Faravelli o da via Angellotti, via Pelosi, via Lampedusa. Sarà temporaneamente soppressa anche la fermata Cotral su via dei Pini. Il lavori – fanno sapere dal Palazzo Comunale – saranno completati nella stessa giornata.

