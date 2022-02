TIVOLI – Maltratta la madre e mena ai poliziotti, arrestata

Le urla provenienti dall’appartamento avevano spinto i vicini ad allertare il 112, ma all’arrivo della volante si è scagliata pure contro i poliziotti.

Per questo ieri pomeriggio, domenica 20 febbraio, gli agenti del commissariato di Tivoli hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale una 46enne di origine slovena denunciata anche per maltrattamenti in famiglia.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 14,30 a Favale, borgata alla periferia del Comune di Tivoli, dove la donna ha dato in escandescenze senza comunque ferire i poliziotti.

Stamane, lunedì 21 febbraio, l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Tivoli.