Tivoli – 8 marzo, per le donne ingresso gratuito nelle Ville

Porte aperte domani per le donne nelle ville Unesco di Tivoli Villa Adriana e Villa D’Este. Le donne non pagheranno il biglietto di ingresso. E’ così che l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ ha deciso di celebrare la festa della donna su appello del Ministero della Cultura che aprirà gratuitamente tutti i siti statali italiani in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che ricade domani, 8 marzo. Per l’occasione il concessionario Coopculture organizzerà anche due visite a tema a tariffa agevolata per le donne. Ecco i due appuntamenti (che prescindono la visita, ripetiamo, gratuita)

Donne in VILLÆ

Villa Adriana, ore 11.30. “Alla scoperta delle figure femminili della corte dell’Imperatore Adriano”

Percorso a tema a Villa Adriana per conoscere la storia delle donne che hanno vissuto a fianco dell’imperatore Adriano e ne hanno condizionato a volte scelte e decisioni: la moglie Sabina, la suocera Matidia e Plotina, moglie di Traiano.

Largo Marguerite Yourcenar, Tivoli – si richiede di presentarsi in biglietteria 30 minuti prima per sbrigare le operazioni di ingresso

Appuntamento: area esterna del Plastico di Villa Adriana. Durata circa 1h 30min

Tariffa: € 7 a persona, gratuito sotto i 6 anni + biglietto d’ingresso; tariffa promozionale di € 5 per le donne.

A Villa d’Este, ore 15 “Le figure femminili nella residenza del Cardinale”

Percorso tra gli affreschi del palazzo e le fontane del giardino della residenza del cardinale d’Este alla ricerca del significato reale e allegorico delle figure femminili presenti nel programma iconografico scelto dal cardinale Ippolito d’Este: dalla Vergine Maria, all’immagine pagana di Venere fino all’esaltazione della Sibilla Tiburtina.

Piazza Trento, Tivoli – si richiede di presentarsi in biglietteria 30 minuti prima per sbrigare le operazioni di ingresso

Appuntamento: cortile, davanti alla fontana di Venere

Durata circa 1h 30min

Tariffa: € 7 a persona, gratuito sotto i 6 anni + biglietto d’ingresso; tariffa promozionale di € 5 per le donne.

Per entrambe le visite info e prenotazione (consigliata) 0639967900 www.coopculture.it