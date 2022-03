GUIDONIA – Gratta e vince 500 mila euro, chi è la fortunata?

Appuntatevi questi numeri: 20, 45, 58 e 22. Sono numeri fortunati perché hanno svoltato la vita ad una cliente della storica “Tabaccheria Boenzi” al civico 164 di via Tiburtina, a Guidonia Montecelio, dove martedì primo marzo è stato venduto un gratta e vinci da mezzo milione di euro. Una vincita record, la prima per l’attività inaugurata nel 1975 da Maria Concetta Boenzi nel quartiere Bivio di Guidonia.

La Dea Bendata ha deciso di entrare in tabaccheria nel pomeriggio di martedì scorso e baciare sulla fronte una signora italiana ultra sessantenne che ha acquistato un tagliando da 5 euro del concorso “Numerissimi”, uno dei meno ricercati dai clienti.

La vincita record è avvenuta sotto gli occhi dei figli della titolare, Augusto (nella foto) e Annamaria Ciucciovino, che hanno materialmente venduto il gratta e vinci fortunato. La signora si è aggiudicata il generoso premio grazie ai quattro numeri vincenti 20, 45, 58 e 22.

“Non è una cliente abituale, né una giocatrice – racconta Augusto – Sono davvero contento per lei, in un momento di crisi economica come questo una cifra del genere fa comodo a chiunque”.

Per la tabaccheria non è previsto un aggio sulla vincita, anche se si tratta del premio massimo da mezzo milione di euro: tutto è affidato al buon cuore del vincitore.