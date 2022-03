GUIDONIA – Simone Porrini, l’ultimo saluto al campione di calcio

Con quella maglia biancazzurra aveva vinto tre campionati di fila, giocando come perno centrale della difesa. Simone Porrini era un talento del calcio, perno all’interno di un gruppo affiatato di compagni di squadra e amici inseparabili.

Ci saranno anche loro oggi, giovedì 10 marzo, alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria a Setteville di Guidonia per dare l’ultimo saluto al ventenne deceduto all’alba di ieri in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto in via Fratelli Gualandi, la strada che collega il quartiere di Colle Fiorito alla via Tiburtina.

A celebrare la funzione sarà don Gino Tedoldi, storico parroco di Setteville. Sarà presente l’intera comunità parrocchiale, pronta a stringersi attorno a papà Elio e mamma Stefania, alle sorelle maggiori di Simone, Ilaria e Tania. Presente anche Mario Pacca, storico presidente della “ASD Setteville Caserosse” della quale papà Elio è stato dirigente: ieri sulla pagina Facebook la società si è unita al dolore della famiglia per la perdita di Simone Porrini.

LA CARRIERA CALCISTICA NELLA ”ASD SETTEVILLE CASE ROSSE”

Simone aveva mosso i primi passi proprio nell’impianto di via Carunchio a Case Rosse, dalla scuola calcio fino alla Juniores nel 2019. Una carriera con la maglia bianco azzurra tra i nati nel 2001, all’interno di un gruppo che ha vinto i Campionati di categoria nei Giovanissimi allenati da mister Ivano Loce, negli Allievi allenati da Cristian De Vincenzi e negli Juniores provinciali con mister Alessandro Strizzi.

Maglia numero 5, difensore centrale, un legame solido e sincero coi compagni di squadra, dal capitano Alessio Troiani a Simone Cirulli e Daniele Tozzi, anche loro tre difensori, dal portiere Thomas Campaiola ai centrocampisti Manuel Bianculli e Gabriel Nastasi, fino agli attaccanti Gaetano Olivieri e Flavio Dell’Uomo.

“Simone era un ragazzo educato, riservato, cresciuto in una famiglia di sani principi – lo ricorda il mister Giuseppe Di Vico – Molto socievole coi compagni di squadra, che erano diventati suoi amici anche fuori dal campo”.

LA TRAGEDIA ALL’ALBA DI IERI IN VIA FRATELLI GUALANDI A GUIDONIA

Il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita Simone Porrini è avvenuto all’alba di ieri, mercoledì 9 marzo, a Guidonia Montecelio. Pare che Simone dopo il turno di lavoro in un bar di Tivoli abbia incontrato degli amici, una serata allegra e spensierata, il ritorno verso casa a Setteville.

Erano le 3,45, il ventenne era al volante di una Toyota Aygo ma all’improvviso ha perso il controllo dopo una curva e la vettura si è prima ribaltata e poi si è schiantata contro il muro di cinta dell’ex Distretto Sanitario di Guidonia. A estrarlo dalle lamiere sono stati i vigili del fuoco di Villa Adriana, pare che Simone fosse cosciente, anche perché indossava la cintura di sicurezza. Tuttavia un’ambulanza della Croce Rossa Italiana lo ha trasportato al policlinico Umberto I di Roma, dove si è spento ieri mattina a causa delle ferite interne.

Simone Porrini avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 21 aprile.