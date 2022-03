Palombara – Alunni al gelo, riparato l’impianto

Scongiurata l’ipotesi dei doppi turni e della rotazione per non lasciare più al gelo

alcune classi della scuola primaria di Palombara, in via Risorgimento. Dopo giorni di guasti dell’impianto di riscaldamento, la ditta incaricata alla manutenzione, su sollecito del sindaco, Alessandro Palombi, ha finalmente trovato una soluzione tampone per riavviare i termosifoni. La riparazione eseguita ieri ha permesso così oggi ai bambini del padiglione interessato di fare lezione a temperature adeguate. Alcuni mesi fa, infatti, aveva ceduto la caldaia del padiglione C e per due classi in alternativa era stato attivato un impianto elettrico.

“Il 20 dicembre abbiamo stanziato oltre 50mila euro per la sostituzione dell’impianto”, ha detto il sindaco Palombi, “Ma i tecnici comunali e dell’istituto avevano convenuto che sarebbe stato più opportuno avviare i lavori a giugno. Ora ci auguriamo che finalmente la soluzione tampone funzioni”.

Martedì mattina un gruppo di genitori aveva organizzato fuori dalla scuola una assemblea spontanea di protesta alla quale ha partecipato anche lo stesso Palombi e l’assessore all’istruzione Elisabetta Cesari per prospettare le varie soluzioni.

Dopo l’intervento è arrivata anche la circolare dell’istituto comprensivo, Anna Vicidomini: “In esito all’intervento di ripristino del migliore funzionamento dell’impianto di riscaldamento del Pad. C del plesso della scuola Primaria di Palombara sabina Centro Urbano programmato con nota Prot. 2875/E del 09/03/2022 dal comune di Palombara Sabina con l’impegno in prima persona del sindaco Palombi, dell’Assessore all’Istruzione Cesari e la sinergica e proficua collaborazione del Dirigente Scolastico Vicidomini si conferma la dislocazione delle classi come da inizio anno scolastico, senza alcuna turnazione“.