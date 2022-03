Fonte Nuova – Bimbo inciampa in piazza delle Rose, la mamma: “Togliete quella trappola”

Una ex base di un bidone per la spazzatura, oggi pomeriggio, 21 marzo, a Santa Lucia di Fonte Nuova si è trasformata in una trappola per Daniel, un bimbo di 6 anni impegnato a giocare con una amichetta. Il piccolo è inciampato e si è ferito il viso in più punti, rischiando anche la vista. La madre, Fabrizia Popio, si chiede ora perché quella “trappola” fosse stata abbandonata là, in piazza delle Rose, e mai rimossa.

“Se il nuovo bidone è stato da tempo piazzato vicino, che senso ha lasciare quell’inciampo?“, ha detto a Tiburno, “Mio figlio giocava contento, è inciampato su questo pezzo di cemento ed è andato a finire dentro il cespuglio, dove ci sono dei rami.. . Fortunatamente non si è fatto male a gli occhi. Anche se ha sul viso delle brutte escoriazioni”.

“Ora mi chiedo”, aggiunge la donna, “se è possibile toglierlo questo pezzo di cemento. Rivolgo un appello all’amministrazione affinché intervenga al più presto. Lì giocano i bambini e comunque può essere pericoloso per tutti”. “Siamo dovuti correre in farmacia dove ci hanno dato una pomata antibiotica. Incredibile… Daniel si è molto spaventato“.