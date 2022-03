Monterotondo – In fiamme un appartamento in via Mamelli, palazzina evacuata

Un incendio nella serata di oggi, 28 marzo, ha devastato un appartamento in via Mameli, nei pressi dell’ufficio postale, a Monterotondo.

La palazzina è stata evacuata. Per contenere prima e spegnere poi le fiamme hanno lavorato per ore più squadre dei vigili del fuoco.

Le cause in corso di accertamento. Non si esclude per ora una fuga di gas.