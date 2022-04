TIVOLI – Polizia Locale, 4 nuove vetture per i vigili urbani

Il parco auto della Polizia Locale di Tivoli si rinnova con l’arrivo di quattro nuove vetture. Si tratta di due Fiat Tipo e due Dacia, dotate di attrezzature specifiche.

Il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, insieme alla Segretaria generale Antonia Musolino, si è congratulato con il comandante e dirigente della Polizia Locale di Tivoli Antonio D’Emilio e con la vicecomandante Eleonora Giusti.

D’Emilio ha espresso soddisfazione per la novità: «È una bella notizia per la Polizia Locale. Finalmente possiamo arricchire il nostro parco macchine, che non si rinnovava dal 2012. Attendevamo da anni questo “passo“, concretizzatosi grazie all’opera di chi mi ha preceduto, in primis la vicecomandante Giusti. Speriamo, con questi nuovi veicoli, di rendere un servizio migliore alla cittadinanza».