GUIDONIA – Cimitero di fuoriserie rubate, blitz della Polizia

Erano ammassate una accanto all’altra, tutte “spogliate” del motore e della carrozzeria.

Così lunedì 4 aprile gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno rinvenuto 37 carcasse di auto rubate nel seminterrato di un fabbricato a ridosso di via Casal Bianco, a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, a fare la singolare scoperta è stato il proprietario del fabbricato situato nelle campagne di Setteville di Guidonia. Si tratta di una costruzione mai ultimata e abbandonata visibile, transitando lungo via Casal Bianco, dalla corsia di marcia in direzione Tivoli. All’arrivo delle volanti l’uomo ha spiegato di non recarsi da molto tempo nel terreno sul quale è stato realizzata la palazzina trasformata in una sorta di sfasciacarrozze.

Gli investigatori hanno contato 37 fuoriserie quasi tutte dello stesso modello, in particolare Audi, Bmw X3 e Jaguar: su ordine della Procura di Tivoli, le vetture e l’intera area sono state sottoposte a sequestro.

Sul caso indaga anche la Squadra Mobile di Roma.