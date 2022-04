Week end con Tivolio, a Tivoli il Festival oleogastronomico delle Villae

A Tivoli, sabato 9 e domenica 10 aprile c’è Tivolio, il Festival oleogastronomico voluto e organizzato sin dal 2017 dall’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este – Villae (Ministero della Cultura) per promuovere la produzione olearia di qualità e la cultura dell’Olivo mediterraneo. Due giornate ricche di attività: incontri, oleoteca, laboratori, oleoturismo e Mercati della Terra.

L’appuntamento è presso il Santuario di Ercole Vincitore, in via degli Stabilimenti n. 5 e nelle principali piazze di Tivoli dalle ore 8.30 alle 18.

Tivolio 2022 vuole essere un nuovo inizio nel segno del coinvolgimento di Comuni e Associazioni di Tivoli, del territorio della Valle dell’Aniene e di realtà culturali operanti in tutto il centro Italia.

La manifestazione, che si svolge con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Tivoli, nell’ambito delle manifestazioni per la ricorrenza del Natale di Tivoli 2022, e con Slow Food Lazio, vede anche il coinvolgimento attivo di Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene e Slow Food Italia e il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e di Arsial-Regione Lazio. Inoltre nel corso dell’organizzazione di Tivolio 2022 è stato avviato un proficuo dialogo con la DMO Tivoli e Valle dell’Aniene e si è collaborato fattivamente con alcune delle realtà che la compongono.

L’evento intende divenire da subito un riferimento regionale sul tema dell’olio coinvolgendo i migliori produttori del Lazio e valorizzare le produzioni agroalimentari e il territorio attraverso la passeggiata tra gli uliveti di Villa Adriana, la presenza dell’Archeomercato della Terra che per l’occasione ospiterà anche produttori di altre zone del Lazio e la presentazione e degustazione dei prodotti tipici e tradizionali locali. Ampio spazio sarà ovviamente dedicato all’olio con la presenza nell’area mercatale di produttori locali e della regione, l’Oleoteca e un incontro che vedrà anche la premiazione di alcuni produttori nell’ambito della Guida agli Extravergini di Slow Food Italia.

Nell’incontro sull’oleoturismo si punterà a focalizzare l’attenzione sulle opportunità offerte per attrarre visitatori nei territori attraverso proposte concrete di turismo sostenibile che potrebbero avere presto attuazione.

PER I PIU’ PICCOLI SLOW FOOD EDUCA

Per i più piccoli non mancheranno i laboratori di Slow Food Educa, per una educazione alimentare “buona, pulita e giusta” in cui mettersi alla prova come assaggiatori e gustare una merenda sana e nutriente.

La manifestazione è rivolta a un pubblico eterogeno che include famiglie, appassionati di enogastronomia, visitatori e turisti, produttori a livello regionale e nazionale.

Per informazioni: Santuario di Ercole Vincitore tel. 0774.330329; Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene tel. 348.3029144

P R O G R A M M A

VENERDI’ 8 APRILE 2022

Ore 10,30 / Villa Adriana

ASPETTANDO TIVOLIO – Passeggiata con gli Istituti Scolastici Superiori nell’Oliveto di Villa Adriana (a cura di UNAPROL) con presentazione dell’Olio di Adriano, prodotto con le olive dell’Oliveto di Villa Adriana con la collaborazione di Coldiretti Lazio. Degustazione presso l’area esterna dei Mouseia di Villa Adriana e presentazione alla stampa di una bottiglia.

SABATO 9 APRILE 2022

Ore 9,00-11,00 / Villa Adriana, Oliveto

INAUGURAZIONE DI TIVOLIO 2022

PASSEGGIATA NELL’OLIVETO DI VILLA ADRIANA – Le guide archeologiche di Coopculture e la guida ambientale di Slow Food Lazio Valeria Zannoni propongono una passeggiata dalla durata di 2 ore tra gli oliveti secolari di Villa Adriana in cui vengono presentati elementi di narrazione attinenti al patrimonio archeologico della Villa e ai valori olivicoli, paesaggistici, di biodiversità, che un impianto secolare contiene e trasmette. Gli Oliveti sono anche un toccasana per l’ambiente: un oliveto assorbe infatti più CO2 di un bosco, possono quindi contribuire anche alla mitigazione del riscaldamento. Sono consigliabili abiti comodi e scarpe da ginnastica.

Durata del percorso circa 2 h – capienza del gruppo 30 persone

Per info e prenotazioni www.coopculture.it; biglietteria Villa Adriana tel. 0774 382733

Ore 9,30 / Tivoli, Piazza Rivarola

SESSIONE DI PITTURA ESTEMPORANEA

“Paesaggi tiburtini” Luigi Armando Gemmo.

Ore 10,00- 17,30 / Santuario di Ercole Vincitore, Triportico

MERCATO DELLA TERRA

Partecipano i produttori dell’Archeomercato della Terra, di Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene, dei Mercati della Terra del Lazio, insieme ai produttori di olio della regione e tiburtini, dei Presìdi e dell’Arca del Gusto.

Ore 10,30 / Santuario di Ercole Vincitore

MOSTRA ARCHEOLOGICA “I DONI DI ATENA”, visita guidata a cura dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este.

11,00- 17,00 / Santuario di Ercole Vincitore

OLEOTECA

Assaggi guidati di un’ampia rappresentanza della produzione olearia regionale presente nella “Guida agli Extravergini 2022” di Slow Food Italia. L’oleoteca sarà articolata in aree territoriali del Lazio.

Ore 11,00 / Santuario di Ercole Vincitore, Sala Mecenate

OLIO CHE NUTRE, ELISIR DI LUNGA VITA Area Slow Food Educa a cura di Ines Innocentini e Caterina Bilotta

Merenda sana ed esperienza sensoriale con lettura di etichette, per bambini e ragazzi.

Ore 11,30-13,30 / Santuario di Ercole Vincitore, Antiquarium

INCONTRO “L’OLIVICOLTURA NEL LAZIO: UN TESORO DI BIODIVERSITÀ DALLE RADICI ANTICHE”

Saluti:

Andrea Bruciati, direttore dell’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este – Villae

Giuseppe Proietti, sindaco di Tivoli

Luigi Pagliaro, presidente di Slow Food Lazio

Eleonora Cordoni, assessore all’Ambiente del Comune di Tivoli

Sergio Del Ferro, responsabile di Villa Adriana

Relazioni:

Barbara Vetturini, presidente del Parco regionale dei Monti e Lucretili e Rappresentante dell’Associazione Città dell’Olio

Miria Catta, Azienda Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – Area tutela risorse, vigilanza e qualità delle produzioni

Nanni Ricci, Ideatore del “Manifesto Slow Food in difesa dell’olivicoltura”

Maurizio Pescari, Giornalista, scrittore ed enogastronomo

Conduce:

Stefano Asaro, Referente di Slow Olive nel Lazio

Premiazione:

Massimo Borrelli, Referente per il Lazio del Network di Slow Food Italia

Consegna ai produttori del Lazio dei riconoscimenti 2022 di Slow Food Italia e Attestati di partecipazione a Tivolio 2022.

Ore 13,30-15,30 / Santuario di Ercole Vincitore, Sala Mecenate

L’OLIO IN CUCINA

CUCINA DAL VIVO con assaggi al pubblico in collaborazione con Tivoli Forma S.r.l., Scuola di Cucina TuChef Roma e Comunità Slow Food degli Chef Formatori per la biodiversità nel Lazio, con prodotti del Mercato della Terra e oli extravergini.

Racconti dei Portavoce delle Comunità dei Presìdi Slow Food e dei prodotti dell’Arca del gusto.

UN ELOGIO AI PRODOTTI DEL TERRITORIO

Fagiolina di Arsoli; Fagiolone di Valle Pietra; Ju Salavaticu di Roviano; Ciambelle di Vicovaro, Cineto, Sambuci San Vito Romano e Gallicano; Tozzotto di San Michele; Giglietto di Palestrina e Castel San Pietro Romano, Mosciarelle di Capranica Prenestina.

Conducono:

Gabriella Cinelli, Cuoca dell’Alleanza, Presidente di Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene

Francesca Litta, Referente Biodiversità Slow Food Lazio

Francesca Rocchi, Delegata per le Mense Slow Food Lazio

Ore 16,00 / Santuario di Ercole Vincitore, Sala dell’Antiquarium

INCONTRO “OLIO TURISMO: VIAGGIANDO ALLA SCOPERTA DI TERRITORI E PRODOTTI AUTENTICI”

Intervengono:

Livio Terilli, presidente DMO Tivoli e Valle dell’Aniene

Marco Colanera, consigliere del Sindaco di Tivoli per le Attività produttive, Commercio, Artigianato e Industria

Giacomo Miola, vicepresidente di Slow Food Italia e Referente del Progetto Internazionale Slow Food Travel

Tiziano Cinti, direttore Tecnico Gruppo di Azione Locale Monti Prenestini e Valle del Giovenzano “Terre di Pre.Gio.”

Monica Petrone, presidente Slow Food Umbria

Maurizio Pescari, giornalista, scrittore e ideatore di Frantoi Aperti

Modera:

Roberto Perticaroli, referente Slow Travel nel Lazio.

SABATO 9 E DOMENICA 10 APRILE

Ore 10 e Ore 16 / Centro Storico di Tivoli fino al Santuario di Ercole Vincitore

VISITE GUIDATE delle guide turistiche di Coopculture dal Centro Storico di Tivoli fino al Santuario di Ercole Vincitore.

Durata del percorso circa 2 h – capienza del gruppo 25 persone per ogni turno di visita

Per info e prenotazioni www.coopculture.it; biglietteria Villa Adriana tel. 0774 382733

Ristoranti del territorio:

PAESAGGI AD OLIO NEL PIATTO

Nei ristoranti del territorio coinvolti, adozione di una Carta Tivolio e kit di extravergini, forniti da Slow Food Lazio. Presenza nel menù di una ricetta esclusiva dove l’olio EVO locale è protagonista come vero ingrediente e non come mero condimento, per rappresentare il legame tra biodiversità, località, gusto e tecnica di cucina.

DOMENICA 10 APRILE

Ore 8,30 / ESCURSIONE “Cammino dell’Aniene – Green-Way” da Castel Madama (Piazza Garibaldi) lungo il fiume Aniene fino al Santuario di Ercole Vincitore (arrivo ore 12,30 circa), a cura di Amici dei Monti Ruffi e ALP Alleanza Prenestina.

Ore 9,30 / Tivoli, Piazza Campitelli

ARCHEOMERCATO E MERCATI DELLA TERRA

Tivolio, Natale di Tivoli e le Feste della Primavera.

A cura di Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene, in collaborazione con le Associazioni di La Casa delle Culture e dell’Arte. Laboratori del gusto, Mostra Fotografica dell’Associazione Rete Rosa

“La Primavera delle Donna ..50 Donne 50 Stati”, presentazione di “TerraLuna”, romanzo ecopacifista di Stefano Panzarasa, naturalista, educatore, musicista.

Ore 9,30-17,30 / Santuario di Ercole Vincitore, Triportico

STAND DEI COMUNI DEL TERRITORIO

Ogni comune presenterà il proprio prodotto identitario.

Ore 10 / Tivoli, Piazza Plebiscito

MERCATO DELL’ARTIGIANATO

Organizzato dalla Associazione Culturale L’Erba Voglio. Prodotti artigianali legati alla Cultura dell’Olivo.

Ore 10 / PERCORSO DI VISITA dagli Orti di Pizzutello di Tivoli fino al Santuario di Ercole Vincitore, a cura della Comunità Slow Food delle Uve Pizzutello di Tivoli.

Ore 11,30 / Santuario di Ercole Vincitore, Terrazza della Sala Mecenate

DEGUSTAZIONE E VENDITA della Composta di Pizzutello, Presìdio Slow Food.

Incontro con produttori e Esposizione della Mostra sul Pizzutello di Tivoli.

Ore 12 / Santuario di Ercole Vincitore, Sale delle Sostruzioni

MOSTRA ARCHEOLOGICA “I DONI DI ATENA”, visita guidata a cura dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este.

Ore 13-15 / Santuario di Ercole Vincitore, Sala Mecenate

CUCINA DAL VIVO a cura di Marco Meschini, food blogger, conosciuto sui social come @meschini_chef

Ore 16,30-17,30 / Santuario di Ercole Vincitore, Sale delle Sostruzioni

CONCERTO per Soli, Piano e Chamber Orchestra a cura dell’Accademia Ergo Cantemus di Tivoli. Soprano Arianna Morelli, Direttore Giuseppe Galli. Locandina_Tra arte e melodie_WE_Tivolio

Ore 18 / Santuario di Ercole Vincitore, Triportico

SPETTACOLO DELLE “GHIOGGHIARE” TIBURTINE, a cura della Associazione Culturale Le Tamburellare tiburtine.

Per facilitare il collegamento tra il centro storico di Tivoli e il Santuario di Ercole Vincitore nelle giornate del 9 e 10 aprile, saranno a disposizione dei visitatori navette elettriche gratuite offerte dalla Exelentia Srl – Italian Mobility Factory e navette a bigliettazione ordinaria della CAT – Cooperativa Autoservizi TiburtiniSrl.

I visitatori avranno a disposizione un’ampia area di parcheggio esterno al Santuario di Ercole Vincitore, gratuito previa esposizione del coupon emesso in biglietteria, associato al biglietto di ingresso.

INGRESSI

L’ingresso al Santuario di Ercole Vincitore durante Tivolio 2022 avverrà secondo bigliettazione ordinaria (€ 6,00 con riduzioni e gratuità di legge) acquistabile presso la biglietteria del sito o su internet all’indirizzo https://www.coopculture.it/it/prodotti/biglietto-santuario-di-ercole-vincitore/ (senza diritto di prenotazione).

Per i partecipanti alla PASSEGGIATA NELL’OLIVETO DI VILLA ADRIANA di sabato 9 aprile ore 9,00, l’ingresso a Villa Adriana avverrà secondo bigliettazione ordinaria (€ 10,00 con riduzioni e gratuità di legge) acquistabile presso la biglietteria del sito o su internet all’indirizzo https://www.coopculture.it/it/prodotti/biglietto-villa-adriana/ (con diritto di prenotazione a € 2,00). Il biglietto darà diritto all’ingresso gratuito al Santuario di Ercole Vincitore nella giornata del 9 aprile.

IL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE, FRUTTO DEL GENIO INGEGNERISTICO DEI ROMANI

Il Santuario di Ercole Vincitore, a Tivoli (Roma), è uno dei maggiori complessi sacri dell’architettura romana di epoca tardo-repubblicana, ma anche luogo di incontro e scambio, caposaldo commerciale nella rete viaria tra regioni interne e porti del Mediterraneo antico costruito lungo un’antichissima percorrenza, storicamente nota come via Tiburtina.

Costruito dal genio ingegneristico dei Romani tra fine II e inizi del I secolo a.C., il Santuario era dedicato ad Ercole, figura che riassume su di sé aspetti differenti: semidio greco legato al mito delle dodici fatiche ma anche divinità italica preposta alla capacità imprenditoriale dell’uomo, ai commerci, agli spostamenti e alla pastorizia. Il legame tra Ercole e l’olio di oliva è scritto nella storia antica: nel II secolo a. C. un ricchissimo commerciante di olio, il tiburtino Marco Ottavio Erennio, navigando nel Mediterraneo con un prezioso carico, riuscì ad evitare l’assalto di feroci pirati grazie all’intercessione di Ercole; per riconoscenza Erennio fece erigere il Tempio di Ercole Olivario nel Foro Boario a Roma, probabilmente introducendovi i culti della sua città d’origine.

Si ripropongono oggi con la medesima funzionalità – così come in antico – gli spazi della Via Tecta e del Triportico del Santuario, che avevano visto scambi, commerci, transito di persone e di greggi, a luogo di esposizione e commercializzazione di prodotti oleari e di diffusione della cultura dell’olio.

Nel corso della sua cangiante storia bi-millenaria, sin dal Medioevo ampie porzioni del Santuario vennero riconvertite da privati tiburtini e comunità monastiche alla produzione agricola; infine, forse già dalla metà del Cinquecento ad opera del Cardinale Ippolito II d’Este e fino alla metà del secolo scorso, protagonista assoluta della produzione agricola nel Santuario è divenuta la famosa uva Pizzutello di Tivoli, tipico prodotto di eccellenza dell’area tiburtina.

Oltre che dalla presenza di suggestivi resti archeologici, il sito è dotato di ampi spazi moderni e climatizzati dove ospitare mostre, stand e conferenze.