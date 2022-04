Tivoli – Apertura straordinaria della Rocca Pia il 9 e 10 aprile

Apertura straordinaria della Rocca Pia. Nell’ambito delle celebrazioni del 3.237° Natale di Tivoli, si annuncia l’apertura straordinaria della Rocca Pia, sabato e domenica 9 e 10 aprile, con orario continuato dalle ore 10 alle 18.

L’ingresso è libero e sarà contingentato, nel rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid-19.

Si ricorda inoltre che per le giornate del 9 e 10 aprile, sono previsti dei percorsi turistici con guide esperte. Le guide inizieranno con la spiegazione della Rocca Pia dall’esterno, in piazza Garibaldi.

9 aprile: partenza ore 9.30 da piazza Garibaldi, visita guidata al centro storico, arrivo ore 11.30 a Villa Gregoriana dove il FAI – Fondo per l’ambiente Italiano avrà il piacere di offrire l’ingresso gratuito ai cittadini di Tivoli e, su prenotazione, visita guidata in dialetto tiburtino.

10 aprile: partenza ore 9.30 da piazza Garibaldi, visita guidata al centro storico, arrivo ore 11.30 al Museo della Città dove sono previste visite guidate gratuite alla mostra “Le grandi Ville Romane del territorio tiburtino”.

Anche il Museo della Città, situato vicino a piazza Campitelli, sarà aperto straordinariamente in occasione del Natale di Tivoli.

Rocca Pia è il simbolo storico di Tivoli che troneggia a pochi passi dalla moderna piazza Garibaldi e dalla scultura di Arnoldo Pomodoro. Fu fatta costruire da papa Pio II Piccolomini verso il 1461 sulla sommità di una collinetta, sia per controllare la città dall’alto, sia per evitare eventuali insurrezioni popolari. Ha una struttura quadrangolare con quattro torri circolari di altezza differente, dove la più alta raggiunge i 36,50 metri ed è livellata in adiacenza con l’anfiteatro romano risalente al II secolo d.C., conosciuto anche come Anfiteatro di Bleso. Accessibile in passato attraverso un ponte levatoio, la Rocca Pia nell’Ottocento venne utilizzata anche come carcere mandamentale, ed è rimasta tale fino al 1960.