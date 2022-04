GUIDONIA – Elezioni, Andrea Giansanti candidato con Fdi

Da Andrea Giansanti, candidato alle elezioni di Guidonia Montecelio nella lista di Fratelli d’Italia, riceviamo e pubblichiamo:

“Guidonia Montecelio è la città in cui sono cresciuto, è il paese in cui ho scelto di vivere e lavorare. È il luogo in cui hanno avuto la fortuna di vivere i miei bisnonni, i miei nonni e i miei genitori: le famiglie Giansanti, con la storica tabaccheria, una delle primissime attività commerciali della città dell’aria, e Pisani, tra le prime nella nascente comunità della città di fondazione.

E’ per queste mie radici che intendo mettere il mio impegno e la mia determinazione a servizio della città che amo, candidandomi alla carica di Consigliere Comunale in occasione delle elezioni amministrative del prossimo 12 Giugno.

Accettare questa sfida non è stata una decisione facile, perché rappresentare al meglio, con lealtà e onore, all’interno delle istituzioni la città in cui sei nato è una assunzione di responsabilità verso noi stessi e gli altri. Per questo intendo condividere questo percorso con tutti coloro che, come me e con me, sentono il bisogno di scrivere una pagina nuova per Guidonia.

Lo faremo insieme a Fratelli d’Italia, lista all’interno della quale sarò candidato e con cui condivido l’obiettivo di ridare identità, orgoglio ed una buona amministrazione a Guidonia, unitamente al nostro candidato Sindaco Alfonso Masini. Una figura capace di coniugare esperienza e competenza, andate perse nel recente passato.

Sicurezza, sviluppo e attenzione al sociale, sono le priorità con le quali Fratelli d’Italia si presenta per essere motore del cambiamento. Anche per questo il mio ringraziamento va al Coordinatore cittadino di FdI Mario Pozzi, per avermi accolto, dandomi fiducia, in quella che si sta definendo come una squadra coesa e determinata, avente l’unico scopo di ridare una speranza di futuro a tutti i nostri concittadini”.