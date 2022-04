GUIDONIA – Beccati coi ponteggi rubati, 4 rom denunciati

Quando li hanno fermati si sono giustificati giurando di averli trovati in strada, ma la scusa non ha retto e sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Così stamane, giovedì 21 aprile, i carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno denunciato per ricettazione di tubi Innocenti quattro uomini di origine slava, tre adulti e un minore, tutti domiciliati presso il campo rom di via dell’Albuccione, quartiere alla periferia di Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la scoperta è avvenuta casualmente durante un posto di controllo. I militari di pattuglia hanno infatti fermato un furgone sospetto coi quattro uomini a bordo e il cassone carico di tubi e giunti in acciaio, materiale apparentemente nuovo utilizzato per le impalcature da cantiere.

Da un controllo nella banca dati è emerso che i quattro erano già noti agli archivi di polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio e a quel punto è scattata la perquisizione all’interno dell’accampamento abusivo adiacente la scuola dell’Albuccione. Nel campo rom i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altre impalcature di sospetta provenienza furtiva, presumibilmente smontata nella notte in un cantiere della zona.

Al termine delle formalità di rito i quattro nomadi sono stati riaccompagnati presso l’accampamento.