GUIDONIA – Soldi, sigarette e Gratta e Vinci: la banda dell’auto-ariete colpisce ancora – VIDEO

Continua l’ondata di furti notturni nell’area tiburtina, dove da mesi le attività commerciali tra Tivoli e Guidonia Montecelio sono in balìa di ladri solitari e di bande.

L’ultimo assalto è avvenuto all’alba di oggi, venerdì 22 aprile, nella zona di Villa Adriana. Nel mirino è finito il “Bar Village”, il bar tabaccheria adiacente al concessionario “Auto Centri Roma Est” di via Maremmana Inferiore.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i malviventi sono entrati in azione verso l’una e 45 della notte, durante un temporale, e hanno puntato all’ingresso secondario del locale in via Ninfeo 24, all’interno del Centro residenziale “Villaggio Adriano”.

Incuranti delle abitazioni adiacenti, i banditi hanno prima forzato il cancello carraio retrostante, poi con un piede di porco è stata forzata e divelta la grata di protezione e infine hanno lanciato in retromarcia un’auto ariete abbattendo il portone in ferro di accesso al bar.

Nel giro di pochi secondi i ladri hanno fatto man bassa di Gratta e Vinci “100X” e di svariati pacchetti di sigarette portati via all’interno di due cassonetti della raccolta differenziata “presi in prestito” all’esterno del locale. Sparita anche la cassa del bar con all’interno un fondo cassa pari a circa 180 euro tra banconote e monete.

Sembra che il sistema d’allarme e video-sorveglianza collegato con la Verisure non sia scattato, anche se – a detta dei gestori – ieri sera era stato inserito correttamente come tutti i giorni alla chiusura dell’attività.

A scattare – probabilmente per i violenti colpi dell’auto ariete contro il portone – è stato invece l’allarme del concessionario adiacente “Auto Centri Roma Est” collegato con l’Istituto “Sicuritalia”: una pattuglia che era nella zona durante il giro di ronda notturno è intervenuta prontamente e forse i banditi sono stati disturbati decidendo di fuggire dopo aver messo il locale a soqquadro.

Circostanza considerata plausibile anche dal titolare del bar, a detta del quale il bottino avrebbe potuto essere molto più ingente. Stanotte al “Bar Village” è intervenuta anche una volante della Polizia che ha sequestrato un piede di porco, dimenticato dai ladri sul bancone del locale. I danni, in termini di merce trafugata e lavori di riparazione delle strutture danneggiate, sono ancora da quantificare.

La banda dell’auto ariete aveva già colpito lo scorso mercoledì 9 marzo, nella frazione di Villalba di Guidonia, in pieno centro abitato. In quel caso nel mirino era finito “Il Punto”, storica bottega di alimentari e tabaccheria in via Milano, nella zona dei Villini, inaugurata nel 1963 da Sesto Marcangeli e dalla moglie Luigia Scaldaferri.

Verso le 3,45 del mattino le telecamere di video-sorveglianza avevano ripreso cinque uomini incappucciati mentre lanciavano in retromarcia per 5 volte una Fiat Panda blu rubata contro la serranda e la vetrata d’ingresso per razziare decine di pacchi di Gratta e Vinci.

Oltre al danno, anche la beffa: Sesto Marcangeli e Luigia Scaldaferri abitano nell’appartamento sovrastante l’attività commerciale.