TIVOLI – Tivoli Calcio, campionato vinto con 4 giornate di anticipo

La Tivoli Calcio ha vinto il campionato con quattro giornate di anticipo, prima squadra nel Lazio a centrare la vittoria del proprio girone nella stagione 2021-2022.

In occasione dell’anniversario della fondazione della società, che risale al 21 aprile 1919, il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti si è congratulato con la squadra per i risultati raggiunti: «Lo sport può essere il collante di una comunità. Ecco perché siamo particolarmente orgogliosi di questo successo, capace di appassionare e unire».

Una Tivoli “da record”, secondo il Primo Tifoso Serafino Caucci: «A due giornate dalla fine del Campionato e in attesa di giocare i play-off per la promozione, deteniamo il record di vittorie, punti totalizzati, gol fatti e minor gol subiti di tutti e tre i gironi del massimo campionato regionale nella stagione 2021/2022 – afferma -. Anche per la Coppa Italia che per la prima volta arriva dopo il dopoguerra, la Tivoli si ferma nella finale, causa anche un errore del direttore di gara».

Anche la presidente della Tivoli Calcio, Patrizia Diodati, esprime soddisfazione per il successo ottenuto dalla squadra: «I nostri ragazzi, con la loro tenacia e passione, sono un esempio da seguire per le giovani generazioni del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va ai giocatori, ma anche ai tanti, fedelissimi tifosi che non li lasciano mai soli, seguendoli sempre e ovunque, in casa come nelle trasferte. È anche questa coesione a motivare e dare loro la forza necessaria per raggiungere la vittoria».