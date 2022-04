Auto contro treno, sfiorata la tragedia a Morlupo

Tragedia sfiorata oggi a Morlupo. Un’auto è rimasta schiacciata fra un treno ed un palo di alimentazione elettrica. E’ la scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, 27 aprile, per un incidente che ha coinvolto una Mercedes ed un convoglio della linea Roma-Viterbo.

L’intervento della squadra 5/A di Montelibretti, l’autogru ed il carro fiamma, all’altezza di un passaggio a livello in via dei Villini. Estratto dall’abitacolo il conducente della vettura è stato trasportato dall’ambulanza del 118 in ospedale. Fortunatamente il conducente è rimasto solo lievemente ferito.

Al fine di consentire l’intervento dei soccorritori e la rimozione della Mercedes coinvolta nel sinistro, è stata interrotta pera luce ore la linea Roma Nord nel tratto, in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri che hanno svolto i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.