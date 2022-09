CINEMA – Grandi Festival  (Cannes, Locarno e Venezia) a Roma e nel Lazio. Registi in sala

Al via da oggi, 23 settembre “I GRANDI FESTIVAL (Cannes, Locarno e Venezia) a Roma e nel Lazio”, l’iniziativa che permette al grande pubblico di apprezzare sul grande schermo una selezione delle migliori produzioni cinematografiche provenienti dalle ultime edizioni dei tre prestigiosi festival europei.

I film, tutti in lingua originale con sottotitoli in italiano, saranno proiettati in 12 cinema romani e 4 sale del Lazio, e spesso introdotti da critici ed autori stessi.

Il programma completo è visibile e scaricabile sul sito aneclazio.com

Tra i registi presenti in sala, ci saranno, in ordine cronologico:

Venerdì 23 settembre 2022

EDEN FILM CENTER

Ore 18:45

DANIELE CIPRÌ

per LA FORNACE

FARNESE

Ore 18:00

CHRISTIAN CARMOSINO MEREU

per IL PAESE DELLE PERSONE INTEGRE

Ore 19:00

ABEL FERRARA

per PADRE PIO

Ore 21:00

GRETA DE LAZZARIS e JACOPO QUADRI

per SIAMO QUI PER PROVARE

Sabato 24 settembre 2022

FARNESE

Ore 21:00

VALENTINA BERTANI (presente con il cast)

per LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME

SPAZIO SCENA

Dalle ore 19:00

PRESENTI TUTTI I REGISTI DEI SEGUENTI CORTOMETRAGGI:

Pinned Into a Dress di Gianluca Matarrese e Guillaume Thomas

Albertine Where Are You? di Maria Guidone

Come le lumache di Margherita Panizon

Nostos di Mauro Zingarelli

Puiet di Lorenzo Fabbro e Bronte Stahl

Reginetta di Federico Russotto

Resti di Federico Fadiga

La stanza lucida di Chiara Caterina

Happy Birthday di Giorgio Ferrero

Domenica 25 settembre 2022

FARNESE

Ore 17:00

ANTONELLO MATARAZZO

per PABLO DI NEANDERTHAL

Ore 19:00

CORRADO CERON (presente con il cast)

per ACQUA E ANICE

Ore 21:00

SALVATORE MEREU

per BENTU

Lunedì 26 settembre 2022

QUATTRO FONTANE

Ore 21.30

PAOLO VIRZÌ

per SICCITÀ

FARNESE

Ore 21.00

MARIO CANALE

per ERA ROMA

Martedì 27 settembre 2022

FARNESE

Ore 19.00

GIULIA AMATI

per KRISTOS, THE LAST CHILD

Ore 21.00

VINCENZO PIRROTTA (presente con il cast)

per SPACCAOSSA

Mercoledì 28 settembre 2022

FARNESE

Ore 17,30

FRANCESCO RANIERI MARTINOTTI

per L’ONDA LUNGA. STORIA EXTRA-ORDINARIA DI UN’ASSOCIAZIONE

Ore 19:00

EMANUELA PIOVANO

per CON VOCE DI NILDE

Giovedì 29 settembre 2022

MIGNON

Ore 21:15

FILIPPO TIMI e CHIARA CIVELLO

per SAINT OMER di Alice Diop

SAVOY

Ore 21.30

ROBERTO DE PAOLIS

per PRINCESS

Tra gli eventi speciali del festival che coinvolgeranno la presenza di autorevoli figure istituzionali, la proiezione di SEMRET di Caterina Mona, a cura dell’Istituto Svizzero e dell’Ambasciata di Svizzera in Italia (presenti in sala Gioia Dal Molin, responsabile artistica dell’Istituto e Valentina Torri, addetta culturale dell’Ambasciata, lunedì 26 settembre alle ore 20.00 al Cinema Nuovo Olimpia) e MEDUSA DELUXE di Thomas Hardiman, a cura del Locarno Film Festival (alla presenza del presidente del festival Marco Solari e del Vice Capomissione dell’Ambasciata Michele Coduri, mercoledì 28 settembre alle ore 19:15 all’Adriano).

Nella rosa dei film vincitori dei festival si segnalano le proiezioni di HOLY SPIDER di Ali Abbasi, Palma d’oro miglior attrice al Festival di Cannes, GIGI LA LEGGE di Alessandro Comodin, Premio Speciale della Giuria a Locarno e REGRA 34 di Julia Murat, Pardo d’oro, Miglior film sempre a Locarno.

Da Venezia ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED di Laura Poitras, Leone d’Oro come miglior film, SAINT OMER di Alice Diop, Leone D’argento – Gran Premio Della Giuria – Leone Del Futuro Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, TAR di Todd Field, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e NO BEARS (KHERS NIST) di Jafar Panahi, Premio Speciale della Giuria.

Nell’ambito della sezione “Orizzonti” del Festival di Venezia sarà proiettato il Premio Speciale della GiuriaBREAD AND SALT (CHEB I SÓL) di Damian Kocur, mentre dalla Settimana della Critica arrivano, tra gli altri, ANHELL69 di Teho Montoya, Menzione speciale, premio Serandrei contributo tecnico e Circolo Cinema Verona, EISMAYER di David Wagner Gran Premio Iwonderfull, SKIN DEEP di Alex Schaad, Premio Queer Lion, BLOOD di Pedro Costa, proiezione speciale. Dalle Giornate degli Autori in proiezione, tra molti, ci saranno DIRTY DIFFICULT DANGEROUS di Wissam Charaf, Premio Label Europa Cinemas, BLUE JEAN di Georgia Oakley, Premio del Pubblico e Menzione speciale “Premio Autrici under 40 – Valentina Pedicini”, LOBO E CÃO di Cláudia Varejão, Gda Director’s Award 2022, THE MAIDEN di Graham Foy, Riconoscimento Bnl x Cinema del Futuro, BĚŽNÁ SELHÁNÍ – ORDINARY FAILURES di Cristina Groșan, Vincitore del “Premio Autrici under 40 – Valentina Pedicini”, ERA ROMA di Mario Canale, sezione proiezione speciale, CASA SUSANNA di Sébastien Lifshitz, Vincitore Queer Lion alla carriera.

INGRESSI

Intero: 7 euro

Ridotto: 6 euro (convenzioni attive sul sito ufficiale di Anec Lazio)

Fidelity Card: ogni 5 biglietti acquistati 1 ingresso in omaggio