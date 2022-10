TIVOLI – Contro le truffe, poliziotti al centro anziani

Poliziotti al centro anziani. Per mettere un freno alle bande di truffatori che raggirano pensionati derubandoli di oro e soldi i poliziotti del Commissariato di Tivoli-Guidonia tornano a far visita ai centri anziani del Nord est. L’ultima, ieri, a Tivoli, al centro anziani di via degli Olivi, nel quartiere “Empolitano”. Non resta che la carta dell’avvertimento e del passaparola, mentre dilagano i colpi (leggi qui).

Il modus operandi dei truffatori

Durante l’incontro è stato ripercorso il modus operandi dei truffatori tracciando l’identikit degli stessi che, spacciandosi di volta in volta per avvocati, Forze dell’Ordine, Direttori delle Poste o simulando la voce di parenti, perlopiù nipoti in difficoltà, attuano un meccanismo fraudolento ben collaudato che si insinua facendo leva sulla forte sensibilità degli anziani verso i propri affetti.

Una vera e propria azione predatoria che può mandare in fumo i risparmi di una vita, fino a quel momento gelosamente custoditi tra le mura domestiche.

Frequenti sono anche i casi in cui gli anziani, soggiogati dai truffatori con argomentazioni fortemente manipolatorie, vengono persino indotti a recarsi presso il proprio istituto bancario o alle poste per effettuare il prelievo anche di ingenti somme di denaro poi consegnate ai malfattori, per scongiurare la paventata situazione di rischio in cui potrebbe incorrere un figlio o un nipote.

Come comportarsi

Per far comprendere al meglio il comportamento truffaldino, alle numerose persone intervenute sono stati raccontati alcuni dei casi più recenti e delineati i comportamenti da tenere per evitare di incorrere nelle maglie di persone senza scrupolo.

A tal scopo è stato distribuito materiale informativo e dépliant contenenti linee guida e consigli di massima, utili non solo per gli anziani ma anche per i loro familiari e vicini di casa.

Importante, pertanto, è tenere sempre alto il livello di attenzione, chiamando, al minimo dubbio o sospetto il Numero Unico di Emergenza 112.