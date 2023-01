Sanremo 2023: Amadeus “arruola” anche Ranieri e Al Bano

Amadeus per Sanremo 2023 arruola altri conduttori, due big della musica. A Gianni Morandi – già co- conduttore per tutte le serate della kermesse canora – si aggiungeranno nella seconda serata del Festival Massimo Ranieri e Al Bano.

“Ho detto ad ognuno dei tre che sarebbe stato l’unico superospite della seconda serata. Alla fine saranno tutti e tre insieme”. Così – in maniera scherzosamente ingannevole – il direttore artistico ha plasmato un trio inedito nella storia della musica leggera italiana.

Ma è Massimo Ranieri a rivelare (in una telefonata a Domenica in) che l’idea di metter su un trio appartiene ad Al Bano e ha animato il cantante di Cellino San Marco negli ultimi vent’anni. In origine il desiderio era quello di un terzetto “terrone” con Mino Reitano, ma la scomparsa del cantautore calabrese ne impedì la realizzazione.

Mercoledì 8 febbraio, nel segno della più importante kermesse canora italiana e grazie alla buona volontà di Amadeus, il desiderio di Al Bano verrà però esaudito. Ed è proprio quest’ultimo ad essere il più entusiasta: “È un sogno che si avvera. Due del Sud, uno del Nord, siamo il trionfo del proletariato”. Aggiunge poi su di sé: “A Sanremo festeggerò quattro volte vent’anni. Sono felice”.

E non esclude la prosecuzione di questa collaborazione, se ce ne sarà la possibilità, tramite un album o una tournée. Per Gianni Morandi un impegno extra che lo vedrà protagonista di un trio dopo la trionfante esperienza con Tozzi e Ruggeri nel 1987 (questa volta, ovviamente, non in gara). Si tratterà di un dolce ritorno, dopo il quarto posto della scorsa edizione, anche per Massimo Ranieri. (F.L.)