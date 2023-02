TIVOLI TERME – “Fateci giocare”: cartelloni colorati e disegni per il Parco Arcobaleno

Hanno riacceso i colori di quell’arcobaleno spento da anni, i numerosi disegni e gli occhi convinti dei bambini del quartiere presenti stamattina, sabato 25 febbraio, fuori e dentro il giardino pubblico di via dei Martiri Tiburtini a Tivoli Terme, per manifestare la loro voglia di avere indietro un posto degno per incontrarsi e per giocare in sicurezza e decoro.

“Abbiamo il diritto di avere un parco“, “Fatti non parole”, “Vogliamo giocare in questo parco”, “Non siamo bambini di serie b”, queste e altre le scritte sui cartelloni appesi alla recinzione del Parco Arcobaleno, conosciuto alle cronache come uno dei parchi più degradati del territorio del comune di Tivoli.

“Ho due bambine – dice Paola, una delle mamme presenti – e le ho dovute sempre portare in altri parchi poiché questo è da anni in uno stato indecente, non è vivibile, con giochi rotti e senza controlli. La più grande vorrebbe anche acquisire un po’ d’indipendenza nell’uscire da sola ma non c’è un punto di ritrovo e aggregazione sicuro”.

“Siamo qui per rappresentare la speranza di una ricostruzione a breve del parco che – dice Margherita – è in condizioni pessime, non c’è un posto dove poterli portare a giocare da anni, è deprimente”.

“Sono indignato – continua nonno Giovanni che tiene per mano il nipotino – hanno fatto perdere ai bambini anni e anni per giocare e incontrarsi, sono stati privati di un posto di aggregazione, ora vogliamo i fatti”.

Queste sono solo alcune delle voci della manifestazione promossa dall’associazione “Eco di Tivoli Terme” e che segue la raccolta firme avviata dalla stessa qualche settimana fa per chiedere al Comune interventi concreti e a breve per la riqualificazione e la messa in sicurezza del giardino pubblico.

I lavori, come hanno fatto sapere dal Comune in una nota stampa d’inizio febbraio, ci saranno: “… si sta seguendo l’iter procedurale che si sta seguendo per obbligo dopo che l’amministrazione ha vinto un bando del Ministero dell’Interno per un finanziamento di un importo complessivo di euro 400 mila per interventi che vedono interessare due parchi pubblici del quartiere termale: Parco Arcobaleno (in via dei Martiri Tiburtini) e Parco Marra (in via Orazio). L’affidamento e l’inizio dei lavori sono previsti entro il mese di aprile 2023“.

“La manifestazione – chiarisce Roberto Finucci, presidente dell’Eco – è stata fatta ugualmente per lasciar testimonianza indelebile e far da promemoria all’Amministrazione comunale dell’impegno preso verso i cittadini e soprattutto verso i bambini annunciando ora, a fine mandato e dopo nove anni di governo della città, che a luglio 2023 il parco sarà ridonato alla comunità. Speriamo non sia solo una mossa politica di presa dei consensi”.