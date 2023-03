CASTEL MADAMA – Rifiuti, cambia gestione la raccolta differenziata

Cambio di gestione per il servizio d’igiene urbana nel Comune di Castel Madama. E’ stato presentato nell’assemblea pubblica di martedì 28 febbraio in sala Consiliare – alla presenza dell’ing. Francesco Girardi, progettista del Piano industriale di raccolta, del sindaco Michele Nonni e dell’assessore Angelo Moreschini e dei rappresentanti delle due nuove ditte incaricate – il nuovo piano di gestione della raccolta differenziata che passa di consegna, dopo dieci anni, da Pragma a Tekneko Sistemi Ecologici srl e MM Fratelli Morgante.

Una collaborazione tra le due aziende che in prima battuta durerà sei anni e si annuncia portatrice di fruttuose migliorie al servizio. L’attenzione, nel Comune con oltre 7mila abitanti, è tutta incentrata al decoro pubblico e al rispetto dell’ambiente. Miglioramenti andranno a riguardare la raccolta porta a porta, la lotta all’abbandono dei rifiuti e l’incoraggiamento alla pratica del riciclo e riuso.

“E’ un’opportunità per noi svolgere il servizio in una cittadina importante come Castel Madama – afferma la MM Fratelli Morgante e Tekneko – abbiamo intenzione di farlo nel migliore dei modi. Il servizio andrà a regime entro tre mesi, come da contratto, con l’inserimento graduale di tutte le migliorie da apportare”.

Dal Comune fanno sapere che “Il cambio gestione del servizio non modifica le consolidate abitudini dei cittadini al conferimento dei rifiuti. L’amministrazione comunale invita tutti cittadini a non far mancare la consueta collaborazione, che ha portato Castel Madama nel 2022 a essere con il 78,6% di raccolta differenziata tra i sette comuni (tra i 5 e i 50 mila abitanti) più virtuosi della Regione Lazio e il quinto in assoluto nell’area della Città Metropolitana di Roma

È in elaborazione e sarà diffuso al più presto il Calendario della raccolta differenziata porta a porta 2023, nel frattempo restano invariati i giorni del conferimento delle varie frazioni e gli orari di apertura dell’Isola Ecologica in via delle Cese.

Seguiranno comunicazioni ben dettagliate, che i cittadini potranno consultare sul sito comunale, sui social e in formato cartaceo. Per ogni esigenza comunque i cittadini possono rivolgersi al gestore chiamando il 𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐞 𝟖𝟎𝟎 𝟓𝟏𝟑 𝟔𝟒𝟎