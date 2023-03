GUIDONIA – Politica, Forza Italia inizia il tesseramento per il Congresso

Dal Coordinatore Comunale di Forza Italia di Guidonia Montecelio Maurizio Massini riceviamo e pubblichiamo:

“Stiamo vivendo in questi giorni eventi che stanno modificando il quadro politico in modo evidente e chiaro.

Prima le elezioni regionali che hanno riportato il Centrodestra al governo della Regione Lazio dopo 10 anni di era Zingaretti.

Poi domenica le primarie del PD con la sorpresa dell’elezione di Elly Schlein .

E’ stata la vittoria dell’ala più radicale del partito a scapito di quella più riformista.

Le prime parole d’ordine del neo segretario eletto sono state improntate ad uno scontro diretto e duro con il governo Meloni.

Ieri ho rinnovato convintamente la mia iscrizione a Forza Italia che vedo forza pragmatica e di equilibrio nel governo Meloni e nel Paese.

Come coordinatore comunale nella più grande Città della provincia di Roma faccio appello ai simpatizzanti ,ai vecchi iscritti, a coloro che lo sono stati anche in un recente passato e anche a chi vuole iniziare un impegno civile nella propria Comunità perché rinnovino o prendano un impegno diretto, politico, tesserandosi con Forza Italia.

Nei prossimi giorni comunicheremo le modalità e le occasioni per farlo.

Sono a disposizione per un dialogo che voglio rinnovare e che ho sempre portato avanti con Tutti, in particolar modo con coloro che nelle recenti elezioni regionali hanno sostenuto Forza Italia.

In questi quattro anni si è formato un bel gruppo di Giovani che mi hanno dato la forza per riorganizzare il partito dopo anni molto difficili, insieme agli Amici di sempre.

Auspico che al prossimo congresso comunale ci sia un’ ampia partecipazione, come quella che ad aprile 2019 mi porto’ alla elezione a coordinatore comunale in un congresso vero.

Uno dei pochi nella provincia di Roma.

Io resterò a disposizione degli amici, degli iscritti, dei simpatizzanti e di chi vorrà contattarmi, per continuare il lavoro in Città e nel Partito.

L’opportunità di avere da parte del Centrodestra sia il governo nazionale ,sia quello regionale è una opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire.

Per questo motivo nell’ultimo coordinamento di Roma e provincia ho chiesto ai referenti nazionali presenti e agli stessi consiglieri regionali eletti di coordinarsi con i ministri del governo Meloni per un’ azione efficace e cogente.

Noi da parte nostra segnaleremo le criticità che vanno risolte, su questo territorio, proponendo soluzioni fattibili, già riportate nel nostro programma, a partire ad esempio dai vincoli su centinaia di ettari che bloccano lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro per i Nostri Giovani.

C’e’ molto da fare.

Vi chiedo di farlo INSIEME!”.