Fumo: stop anche all’aperto, pronti nuovi divieti

Sarà vietato fumare anche all’aperto. Niente più sigarette accese, nemmeno quelle da svapo, alle fermate di bus, metro, treni, traghetti, nei tavolini dei caffè all’aperto e ristoranti, nei parchi se sono presenti bambini e donne in gravidanza.

E’ in arrivo una stretta sul fumo dal Ministero della Salute, che avrebbe elaborato un testo non ancora definitivo, contenente una serie di divieti che andranno a limitare fortemente il consumo delle “bionde” ma anche delle sigarette elettroniche e dei prodotti a tabacco riscaldato, in molti luoghi.

La “bozza dei divieti”, che è in fase di messa a punto per divenire poi legge, preannunciata nelle scorse settimane dal ministro della Salute Orazio Schillaci, parla chiaro: stop al fumo in aree all’aperto ma non solo. Oltre ai dehors, la norma andrebbe a “bannare” anche le sale fumatori negli aeroporti e nei locali al chiuso, eliminandole.

La multa per chi trasgredisce ai nuovi divieti è di 275 euro, ridotta del 50% se si paga entro 60 giorni.

Stretta anche sulla pubblicità di tutti i prodotti contenenti nicotina: questo divieto, già previsto per il tabacco tradizionale, verrà esteso anche alle e-cig di vario tipo contenenti nicotina poiché il consumo “aumenta – come affermato da Schillaci – in modo esponenziale tra gli adolescenti generano dipendenza. Non è dimostrato che siano meno nocive, a differenza di quanto si fa credere”.

Molte le polemiche che hanno preso piede in questi giorni tra favorevoli e contrari a questa nuova normativa che inasprisce le misure per la prevenzione e il contrasto del tabagismo e che arriva a vent’anni dalle prime limitazioni al consumo di tabacco in pubblico (legge Sirchia).