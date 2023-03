Si intitola “Contro – Musica e parole contro le guerre e le violenze”, è il nuovo spettacolo dei “Basta Poco”, il gruppo musicale con base a Montecelio, il Borgo medievale del Comune di Guidonia.

Sabato 18 marzo alle ore 19 il gruppo sarà in scena al teatro in via Monteprandone, ai Giardini di Corcolle, nella zona di Roma Est, nell’ambito di “In Arte Corcolle”, la rassegna culturale organizzata dall’associazione di promozione sociale “Un Mondo nel Cuore”.

Quello portato in scena dai “Basta Poco” è uno spettacolo in cui ogni brano musicale viene introdotto da un breve racconto per lanciare un messaggio: stavolta è quello della pace e della non violenza, di qualsiasi genere, un tema già proposto a Montecelio in due repliche che hanno riscosso un buon successo di pubblico.

Il gruppo dei “Basta Poco” è stato costituito nel 2019 e attualmente è composto da 8 elementi, di cui 3 cantanti/coriste – Ersilia Marcelli, Maria Teresa Volponi e Nunzia Genuini – e 5 strumentisti, Alessandro Mari alle tastiere, Davide Barrasso alla batteria, Franco Castaldi voce, contrabbasso e chitarra, Nicola De Bonis voce e chitarra, infine Sergio Fedeli flauto e sax.

In tre anni il gruppo è già stato protagonista di alcuni spettacoli, come “La Buona Novella” di Fabrizio De Andrè e “De Andrè racconta il Medioevo”, quest’ultimo uno spettacolo di parole e musica ideato e scritto dalla professoressa Martina Michelangeli portato in scena nel suggestivo Chiostro dell’ex convento di San Michele Arcangelo a Montecelio.

Inoltre i “Basta Poco” hanno interpretato “Monticellenno”, una rassegna di poesie e canzoni in dialetto monticellese scritte da Sergio Fedeli e musicate dagli stessi “Basta Poco”.

Ora è la volta di “Contro”.

Info e prenotazioni al numero 333 5311823, oppure www.unmondonelcuore.it