PALOMBARA – Semi e piante da scambiare, domenica torna “Apriti cofano” in veste primaverile

Torna l’appuntamento mensile con “Apriti cofano” l’originale car boot sale in stile inglese che come ogni ultima domenica del mese dà vita a un mercatino di vendita, riuso, riciclo e baratto attraverso il bagagliaio della macchina, per chiunque voglia improvvisarsi automercante pagando solo 5euro per il posto da occupare.

L’appuntamento con il mercatino, patrocinato dal Comune di Palombara Sabina e organizzato dall’associazione “Terre e Mani”, è per domenica 26 marzo 2023 dalle ore 10 fino a tardo pomeriggio in Piazza Giovanni Paolo II.

Per festeggiare l’inizio della stagione primaverile, i partecipanti sono invitati a portare anche semi e piantine da scambiare, regalare e piantare in piazza, qui sarà presente anche il Ludobus dell’associazione La Via spiritosa che proporrà labirinti, tiro con l’arco e altre attività e dove solitamente i bambini, ma anche gli adulti, si fermano incuriositi dagli stimolanti giochi di un tempo con i quali possono divertirsi e giocare in autonomia.

Non solo oggetti vintage, vestiti, cd, ninnoli vari e bigiotteria, si possono trovare e scambiare anche libri nello spazio “Libri in viaggio” e riciclare di tutto dagli occhiali ai vecchi cellulari fino alle scarpe, senza tralasciare il fatto che è un’occasione per trascorrere una giornata in compagnia.