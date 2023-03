TIVOLI – Bonus Energia: 150 euro “una tantum” contro il rincaro delle bollette

Il Comune di Tivoli, in qualità Ente Capofila del Distretto Sociosanitario RM5.3, ha pubblicato l’Avviso Pubblico per erogazione di aiuti economici, una tantum, provenienti dal fondo regionale per il rincaro energia, in favore dei nuclei familiari per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica a valere sul “Fondo regionale per il rincaro energia” messo a disposizione dalla Regione Lazio con la Legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, al fine di fare fronte all’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia e limitarne gli effetti negativi per le imprese e le famiglie.

Il Bonus Energia Regione Lazio prevede l’erogazione di un contributo economico forfettario “una tantum” pari a 150,00 euro per ciascun nucleo familiare beneficiario.

L’aiuto è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia. Possono presentare richiesta i residenti in uno dei Comuni del Distretto sociosanitario RM 5.3 (Comuni di Tivoli, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco e Vicovaro) intestatari alla data del 25 novembre 2022 del contratto di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico relativo all’immobile di residenza; con una Attestazione ISEE ordinario o corrente, vigente alla data di presentazione della domanda, il cui valore non sia superiore ad euro 25.000,00.

“Le bollette alle stelle stanno provando le finanze di tantissime famiglie del nostro territorio – afferma l’Assessora al Welfare Maria Luisa Cappelli -. Questo bonus, aperto a tutti, rappresenta un valido aiuto per affrontare un momento ricco di sfide a livello economico come quello che stiamo vivendo oggi”.

La domanda per il Bonus Energia Lazio dovrà essere presentata dal soggetto proponente a partire dal 31.03.2023 ore 08:00 e non oltre il 30.04.2023 ore: 23:59, esclusivamente tramite il seguente indirizzo link: https://distrettosociosanitariotivoli.sicare.it/sicare/benvenuto.php, con acceso diretto tramite: SPID, CIE e TS.

Per eventuali informazioni sono a disposizione i Segretariati Sociali Professionali dei rispettivi Comuni di residenza del Distretto sociosanitario RM 5.3.