MARCELLINA – E’ Salvatore Cundari l’elettricista morto sul lavoro: abitava a Guidonia

Abitava a Guidonia Salvatore Cundari il 65enne morto ieri a Marcellina in un incidente sul lavoro. Di origine calabrese, era un esperto elettricista. E lavorava ancora nei cantieri. Avrebbe perso la vita cadendo da una scala, da un’altezza di circa tre metri.

L’incidente in una villetta in costruzione a Marcellina. In quel momento c’era solo un altro operaio al lavoro, ma all’interno della costruzione. (LEGGI QUI)

La tragedia intorno alle 14. L’uomo stava lavorando ad una scatola di derivazione in cima alla scala quando ha perso l’equilibrio ed è caduto battendo la testa. La morte immediata. I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili anche con l’intervento dell’eliambulanza.

I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I carabinieri della compagnia di Tivoli e gli ispettori del lavoro dell’Asl Roma5 hanno già inviato le prime relazioni in procura che indaga per omicidio colposo per ora a carico di ignoti.

L’uomo lascia moglie e una figlia. Il corpo è stato trasportato all’obitorio del Verano, in attesa di disposizioni della magistratura. Il cantiere, invece, è stato posto sotto sequestro.

Il sindacato: “No agli over 60 nei cantieri”

“Non si può continuare a morire nei cantieri – è l’intervenuto di Nicola Capobianco, segretario generale Filca Roma – e non si possono far lavorare gli over 60 sulle impalcature. La sicurezza sul lavoro ha bisogno di un cambio culturale per mettere fine a questa lunga, inaccettabile scia di sangue”.

Ad aprile del 2022 a morire in cantiere a Bernardo Passacantilli, un operaio sessantenne di Licenza, precipitato da una impalcatura al centro di Roma. (LEGGI QUI)

A novembre scorso, a Setteville di Guidonia, un altro incidente mortale sul lavoro. La vittima l’imprenditore Ottorino Pacca, 41 anni. Il tetto del capannone del magazzino dell’azienda edile di famiglia che stava riparando si è aperto improvvisamente sotto i suoi piedi. Un volo di sette metri non gli ha lasciato scampo (LEGGI QUI).