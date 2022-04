Licenza piange Bernardo, l’operaio morto sul lavoro: verso il lutto cittadino

Licenza piange Bernardo Passacantilli. C’è sgomento e dolore nel piccolo centro della Valle dell’Aniene. L’amministrazione potrebbe proclamare il lutto cittadino.

UN DOLORE NEL DOLORE

Un dolore nel dolore. La notizia della morte dell’operaio caduto dall’impalcatura di un palazzo in zona via Veneto a Roma è arrivata mentre il paese si apprestava a celebrare la ricorrenza della morte dell’amato sindaco, Luciano Romanzi, ucciso dal Covid, esattamente il 27 aprile di un anno fa.

Si è proceduto solo alla messa, le altre attività in programma sono state sospese. La prima a ricordare Bernardo è stata la sindaca, Ilaria Passacantilli, con un post: “Mentre Licenza si apprestava a ricordare il primo anniversario della prematura scomparsa di Luciano Romanzi, una tragica notizia ha sconvolto tutta la comunità :un concittadino morto sul posto di lavoro. È assurdo come ancora oggi, tra l’altro alla vigilia del primo maggio, Festa dei lavoratori, possano consumarsi tragedie simili”.

“Bernardo”, ha ricordato la sindaca, “era una persona timida, mite, pacata, ma nonostante la sua estrema riservatezza, è sempre stato partecipe in ogni iniziativa musicale e culturale del paese”. “Un Artista con la A maiuscola, autore di presepi, quadri per l’infiorata del Corpus Domini e componente della banda musicale, ultima esibizione con il suo clarinetto, lunedì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione”, ha continuato la prima cittadina prima di salutarlo con parole commoventi: “Ora, al cospetto del Signore, esprimi tutta la bellezza della tua arte e proteggi la tua famiglia che tanto ti ha amato. Buon viaggio”.

Altro omaggio è arrivato dal collettivo L’Aquila Reale: Centro d’Arte e Natura di Civitella di Licenza: “Le più sentite condoglianze alla famiglia, parenti ed amici per la scomparsa di Bernando Passacantilli. Artista, autore di presepi, quadri per l’infiorata e componente della Associazione Bandistica Musicale Antonio Sersale – Licenza. Tutto l’affetto intorno alla famiglia”.

APERTA UN’INCHIESTA

Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Roma che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

A 24 ore dalla morte di Bernardo Passacantilli un altro operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Il lavoratore è precipitato nella tromba di un ascensore del palazzo della Farnesina, sede del ministero degli esteri. La morte anche in questo caso immediata.