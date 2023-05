MONTERORONDO – Crollo della rete fognaria: chiude via Favarelli

Per il crollo dei tre metri della rete fognaria sarà chiusa via Favarelli. A sollecitarlo l’Acea Ato2, a renderlo noto il sindaco, Riccardo Varone.

“Care cittadine e cari cittadini è necessario intervenire con estrema urgenza al fine di riparare definitivamente il danno che affligge la rete fognaria e che da tempo compromette l’utilizzo e la sicurezza dell’intera area parcheggio antistante l’ospedale Santissimo Gonfalone”, ha scritto il sindaco.

I lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria prenderanno il via dalle ore 8 di lunedì 15 maggio 2023 e dureranno presumibilmente fino alle ore 18 di lunedì 22 maggio 2023, richiederanno l’emissione di un’ordinanza per l’interruzione del transito veicolare su Via R. Faravelli nel tratto compreso dall’intersezione con via San Matteo e l’intersezione con via C. Burani.

La viabilità in direzione via delle Fornaci verrà così rimodulata:

– da Monterotondo centro sarà possibile da via R. Faravelli (esclusivamente per chi proviene da piazza Mentana), da via Rio Maggiore e da via Arno;

– da via Nomentana è consigliato il passaggio su via Nenni, viale F.Cecconi, via G. Spinedi, via San Matteo, via Sant’Angelo, via della Reviola;

– da via Nomentana in alternativa è possibile percorrere via Corsica, via E. Morosini, via Ciceruacchio, via della Costituzione, piazza Indipendenza, via XX Settembre, via G. Rodari, via XXV ottobre, via IV Novembre, via A. Gramsci, via Arno.

Per chi proviene da via delle Fornaci in direzione Monterotondo, il centro paese sarà raggiungibile da via Rio Maggiore verso via G. Serrecchia e da via C. Burani.

Sarà sempre garantito il passaggio ai mezzi di soccorso.