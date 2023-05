TIVOLI – Lavori Acea a Villa Adriana: modifiche alla viabilità da lunedì 22 maggio

Procedono i lavori di Acea Ato2 su Villa Adriana per rendere operativa la nuova condotta idrica. Essendo attualmente necessario allacciare tutte le utenze, la ditta esecutrice dei lavori e il personale tecnico dei Lavori Pubblici del Comune di Tivoli hanno convenuto di eseguire i lavori in diversi step, dividendo l’area di cantiere in due zone: una nel tratto compreso tra via Don Agostino Panattoni e Strada San Salvatore e l’altro tra via Rosolina e via Don Agostino Panattoni.

L’intervento, che partirà lunedì 22 maggio, avrà una durata presunta di 60 giorni.

Per eseguire i lavori in condizioni di totale sicurezza e dato che la ditta incaricata dovrà occupare l’intera carreggiata per effettuare le operazioni, sarà necessario modificare l’attuale disciplina del traffico predisponendo la chiusura al transito veicolare di alcuni tratti. I divieti verranno attivati in modo progressivo in due step secondo l’avanzamento dei lavori, con l’obbligo per la ditta esecutrice dei lavori di presegnalare la chiusura sulle traverse che si immettono su via di Villa adriana. Per i residenti sarà comunque garantita una viabilità alternativa.

“Il nostro territorio comunale è interessato da interventi di rifacimento totale della rete idrica da parte di ACEA, alcuni già conclusi, come quelli nei quartieri di Tivoli Terme e Arci – afferma la Vicesindaca e Assessora ai Lavori Pubblici Laura Di Giuseppe -. A Villa Adriana siamo di fronte ad un passaggio fondamentale che consiste nell’allacciare tutte le utenze alle nuova condotta idrica. Si tratta di lavori che interesseranno le arterie principali del quartiere, per questo abbiamo cercato di pianificare la viabilità in modo da creare meno disagi possibili alla popolazione. È una fase importante, propedeutica alla successiva fase del ripristino totale dei manti stradali“.

PRIMO STEP

VIA DI VILLA ADRIANA intersezione con via Rosolina: DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOBUS compresi quelli adibiti al servizio pubblico Cat e Cotral (Fig. II 59 Art. 117) E AGLI AUTOCARRI SUPERIORI A 3,5 T (Fig. II 60/a Art. 117) dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno a partire dal 22 maggio al 22 luglio e/o comunque fino al termine dei lavori

VIA DI VILLA ADRIANA intersezione con via Don Agostino Panattoni, DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI CON OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA SU VIA PANATTONI – eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori – dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno a partire dal 22 maggio al 23 giugno e/o comunque fino al termine dei lavori

VIA DI VILLA ADRIANA dall’intersezione con via Don Agostino Panattoni all’intersezione con Strada san Salvatore DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI INADEMPIENTI dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno a partire dal 22 maggio al 23 giugno e/o comunque fino al termine dei lavori;

SECONDO STEP

VIA DI VILLA ADRIANA intersezione con via Rosolina DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI ad eccezione de mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno a partire dal 19 giugno al 22 luglio e/o comunque fino al termine dei lavori

VIA DI VILLA ADRIANA dall’intersezione con via Rosolina all’intersezione con via Don Agostino Panattoni – DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI INADEMPIENTI dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno a partire dal 19 giugno al 22 luglio e/o comunque fino al termine dei lavori Si specifica che i mezzi che svolgono servizio di trasporto pubblico, provenienti da Via Rosolina, potranno effettuare l’inversione del senso di marcia transitando da Largo Yourcenar.