Roma in finale: da Verdone, Blanco a Totti. Tutti i tifosi vip a Budapest

Si avvicina il fischio d’inizio di Siviglia-Roma, finale di Europa League, previsto per le ore 21 di oggi, mercoledì 31 maggio. Data storica per i giallorossi. In piazza degli eroi, a Budapest, in Ungheria, i tifosi delle due squadre attendono la partita gli uni accanto agli altri. Altri ne stanno arrivando. Per la Roma si muovono in massa i tifosi vip italiani.

Da Carlo Verdone a Damiano dei Maneskin, da Francesco Totti a Antonello Venditti. La Roma scende in campo contro il Siviglia a Budapest per la finale di Europa League e può contare sul tifo di una nutrita schiera di vip. Oltre ai proprietari Dan e Ryan Friedkin sono i tantissimi tifosi che hanno raggiunto la capitale ungherese, circa ventimila.

E sono attesi molti volti noti del mondo delle celebrità: la leggenda del club Francesco Totti ci sarà, insieme ad altri ex giocatori come Ruggiero Rizzitelli, Vincent Candela, Simone Perrotta e Marco Cassetti.

Confermata anche la presenza della ex presidentessa Rosella Sensi, oltre a quella di tanti tifosi illustri come gli attori Valerio Mastandrea, Carlo Verdone, Edoardo Leo, Emanuele Propizio, o i cantanti Antonello Venditti, il frontman dei Maneskin Damiano David, Noemi e Blanco.

Ci sarà anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri oltre che al presidente del Roma Club Montecitorio, Paolo Cento. Il tecnico giallorosso José Mourinho ha invitato tutti i sostenitori della Roma a ‘giocare’ la partita, come sempre il pubblico romanista ha risposto presente.

Non resta che attendere l’esito della prima finale europea stagionale con un’italiana protagonista. Ma dove vedere la partita?

Dove vedere la partita

Siviglia-Roma, finale di Europa League, è in programma alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria, e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, Now e sulla piattaforma Sky Go.