Addio a Silvio Berlusconi, domani lutto nazionale e funerali di Stato

Finora non era mai accaduto di dichiarare giornata di lutto nazionale per un ex Premier.

E’ successo con Silvio Berlusconi, il 4 volte Presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset, ex presidente del Milan e ideatore di Forza Italia, morto ieri all’età di 86 anni.

Domani alle 15 nel Duomo di Milano saranno celebrati i funerali di Stato in programma e anche oggi Villa San Martino, la residenza ad Arcore di Silvio Berlusconi, è meta di pellegrinaggio per chi vuole rendergli omaggio.

Avvistati Gianni Letta, Marcello Dell’Utri, Licia Ronzulli e molti altri Vip. Ma anche tanta gente comune, sostenitori politici del Cavaliere e tifosi rossoneri: davanti alla storica villa San Martino sono stati lasciati decine di omaggi e ricordi, fiori, cartelloni, bandiere di Forza Italia e sciarpe del Milan.

Un grande striscione con scritto ‘Grazie in eterno presidente’ è comparso questa mattina su una siepe che costeggia la villa, a firma dei tifosi della curva del Monza calcio.

Intanto il figlio Pier Silvio Berlusconi ha ricordato il padre in una lettera inviata a tutti i collaboratori di Mediaset.

“Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l’amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi – ha scritto Pier Silvio, amministratore delegato di Mfe-Mediaset – Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva ‘Sono orgoglioso di te e di quello che fai’. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla. E’ stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura.

Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno”.

“E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare. Con entusiasmo e rispetto.

Oggi dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più, sempre di più. Dobbiamo costruire un Gruppo ancora più forte e ancora più vivo. Lo dobbiamo fare per Mediaset. Lo dobbiamo fare per tutti noi.

Ma soprattutto lo vogliamo fare per lui.

Vi abbraccio forte. Siete nel mio cuore. E sarete per sempre nel suo cuore”, ha concluso Pier Silvio Berlusconi.

La Conferenza dei capigruppo di Montecitorio riunitasi stamani ha deciso di commemorare Silvio Berlusconi alla Camera, ma non è stata ancora decisa la data.

L’Aula del Senato commemora l’ex Premier martedì 20 giugno alle ore 15. L’Aula è sospesa per tutta la settimana e riprenderà lunedì 19 con la discussione generale sulla P.a.