Le auto più affidabili del mercato statunitense nel 2023

Non sono i pick-up, i modelli più venduti negli Stati Uniti, e nemmeno Tesla, che raggiunge a fatica la 19esima posizione come marchio affidabile. A spuntarla sono le auto della Toyota Motor Company, ovvero Toyota e Lexus, ma anche le coreane. Niente da fare, invece, per le europee, fuorché BMW. Molto più in basso anche Stellantis e le altre case francesi, che stanno ripensando anche i propri ricambi Renault.

Il rapporto qui considerato è quello di Consumer Reports, un’organizzazione senza scopo di lucro che fa ricerca per la difesa dei consumatori. Consumer Reports ha pubblicato classifiche per i tipi di veicoli, i marchi e i modelli più affidabili sulla base delle informazioni fornite dai proprietari di auto su oltre 300.000 veicoli. Le previsioni per i modelli del 2023 si basano sull’affidabilità complessiva degli ultimi tre anni dei modelli e dei marchi.

Sono le ibride e le berline di grandi e medie dimensioni che sono diventate le auto più affidabili del mercato statunitense. Il risultato è dato dall’analisi dei modelli presentati e venduti dal 2020 ai primi mesi del 2023. Le auto elettriche e i pick-up hanno risultati sotto la media sulla affidabilità. A quanto dicono i clienti le case automobilistiche con sede a Detroit producono alcuni dei veicoli meno affidabili (Chrysler, GM…).

L’aumento dei prezzi dell’auto ha cambiato il mercato. Chi acquista, infatti, mantiene il proprio veicolo per più tempo rispetto al passato. Un’auto ibrida è molto affidabile perché permette di viaggiare per anni senza che dia problemi. Inoltre, queste auto sono una buona difesa contro l’aumento dei prezzi del carburante. Il risparmio sul carburante, poi, è assicurato, così come i minori costi di manutenzione. Con l’auto ibrida, inoltre, non rinunci all’autonomia e l’auto è comunque silenziosa e confortevole.

I veicoli del settore più performanti sono la Lexus NX 2023, la Ford Maverick 2023 e la Toyota Corolla 2023. Il 36% dei possessori di un’auto e di coloro che si apprestano a comprarne una dicono di considerare l’acquisto di un ibrido come prossimo veicolo. Nel 2019 erano il 29%. Riprendendo un punto già detto, anche il risparmio del carburante potrebbe rappresentare un buon punto per alcuni potenziali acquirenti. I prezzi della benzina e del GPL sono molto più alti rispetto al passato (negli Stati Uniti il diesel è quasi inesistente).

I modelli meno affidabili

Un dato non performante sull’affidabilità è rappresentato dai veicoli plug-in, ma sempre più alti di altri elettrici e dei pick-up. I veicoli elettrici Toyota Prius Prime e RAV4 Prime hanno raggiunto punteggi di affidabilità inferiori rispetto alle versioni ibride.

Come accennato, i pick-up sono andati peggio, per affidabilità, dei veicoli elettrici. Tanti, però, i risultati scadenti per i nuovi modelli EV, sia PHEV che BEV – ovvero sia plug-in hybrid sia a batteria piena. Tesla Motors è quella che più di tutti colpisce. Nonostante un grande appeal sul mercato, con la possibilità di diventare uno dei primi top player sul mercato, mostra grandi problemi su vari versanti. Tra questi c’è l’hardware, la carrozzeria, lo sterzo e le sospensioni, la vernice e le finiture, ma anche il sistema di climatizzazione. Se Model 3 ottiene un punteggio da affidabilità media, altri modelli Tesla – tra cui S, Y e X – sono al di sotto della stessa.

Sono meno della metà i veicoli completamente elettrici che hanno dati in media sull’affidabilità o maggiori della media. Per i proprietari il più grande dei problemi è dato dalla ricarica, ma anche dalla stessa batteria (che non è facile da sostituire) e dal motore. Oltre ai marchi elettrici, anche Mercedes-Benz è affondata nell’affidabilità. Per la prima volta i compratori hanno segnalato gravi problemi alla parte elettronica, tra cui gli schermi neri. Un dato è in linea con i precedenti: nonostante il grande appeal del mercato americano, i pickup continuano a classificarsi come i meno affidabili. Solo 7 dei 17 modelli del sondaggio superano la media di affidabilità.

Il marchio più affidabile

L’affidabilità è uno dei punti cardine del mercato asiatico, soprattutto di quello giapponese, ma anche di quello coreano. Grazie a questa attenzione le case automobilistiche dell’Estremo Oriente ottengono i punteggi maggiori. Sono 7 delle prime 10 le auto nipponiche o sudcoreane che compaiono tra le più affidabili in assoluto nel mercato Usa. Ancora una volta è Lexus il marchio con l’affidabilità maggiore. Ma è tutta la squadra di Toyota a svettare in cima alla classifica. Seguono BMW, Mazda e Honda. Tesla, la cui Model Y potrebbe diventare l’auto più venduta al mondo nel 2023, raggiunge con fatica il 19esimo posto nei marchi più affidabili.

Marchi più affidabili in Usa

Toyota Lexus BMW Mazda Honda

Tesla occupa a fatica la 19esima posizione

Tipi di auto più affidabili

Auto ibride Auto sportive/sportive SUV ibridi Auto di medie dimensioni / grandi Pickup compatti

Modelli meno affidabili

2023 Jeep Wrangler 2022 Mercedes-Benz GLE 2022 Jeep Gladiator 2022 Chevrolet Silverado 1500 / GMC Sierra 1500 2022 Chevrolet Bolt

Modelli più affidabili in Usa

2023 Toyota Corolla ibrida 2023 Lexus GX 2023 Mini Cooper 2022 Toyota Prius 2022 Mazda MX-5 Miata