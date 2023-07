TIVOLI -“Emergenza caldo”: attivo il servizio di SOS per over 65

Attivo il servizio di SOS caldo per over 65 a Tivoli e il suo hinterland. Il Comune di Tivoli ricorda che per far fronte ai disagi legati alle ondate di calore fino al 25 settembre, l’assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con Nuova S.A.I.R, cooperativa sociale specializzata nella progettazione e gestione di servizi di assistenza sanitaria e sociale, ha attivato “Emergenza Caldo”, il progetto rivolto agli ultra sessantacinquenni residenti nel territorio tiburtino.

Tra i servizi offerti: assistenza, accoglienza e ascolto anziani in difficoltà a causa dell’isolamento, spesa e farmaci a domicilio, attività di informazione sulla rete dei servizi (farmacie aperte, presidi di primo soccorso etc), contatto e attivazione dei servizi socio-sanitari territoriali.

Il numero verde

Per accedere al servizio, è necessario contattare il numero verde 800-167662, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Il servizio servirà anche i Comuni di Casape, Caste Madama, Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco e Vicovaro.

“Anche quest’anno proponiamo il servizio SOS, particolarmente utile in un periodo in cui il forte caldo è effettivamente un disagio e un pericolo per molti anziani – afferma l’assessora al Welfare Maria Luisa Cappelli -. Pensiamo che sollievo possa essere per una persona che vive da sola o non ha aiuti, ricevere la spesa e i farmaci a domicilio e non dover per forza uscire sotto il sole cocente o esporsi alle alte temperature. In vista delle ondate di calore dell’estate, raccomandiamo, come sempre, prudenza alle fasce più deboli della popolazione e di rivolgersi al nostro servizio, qualora ne sentano la necessità“.