FONTE NUOVA - “Uniti per Samuel”: tifosi, vip, sosia e pugili in campo per salvare il bimbo – VIDEO

Si chiama Samuel e domani, mercoledì 26 luglio, spegnerà la sua prima candelina.

Il bambino di Fonte Nuova è nato con una malformazione rara alla gamba destra, più corta di sei centimetri, che lo costringerà fino ai 12 anni di età ad entrare e uscire dalla sala operatoria.

Il primo intervento avverrà in Polonia nell’istituto europeo del dottor Paley al costo di 150 mila euro quando Samuel avrà compiuto due anni, poi a 4 anni, quindi all’età di 8 anni e infine a 12 anni sarà sottoposto all’ultima operazione. Un percorso dai costi elevatissimi che da soli la mamma, Giada Francioni, e il papà, Daniel Di Sabatino, non riuscirebbero mai a sostenere.

Per questo è nato “Uniti per Samuel”, un progetto di solidarietà – CLICCA E LEGGI IL PROGETTO - all’insegna dello slogan: Dopo il verbo “Amare” il verbo “Aiutare” è il più bello del mondo.

Progetto condiviso su Facebook alla pagina “Samuel e il suo cammino”.

Sabato 5 agosto alle ore 18,30 presso lo stadio Comunale “Domenico Mammoliti” di via Vincenzo Gioberti, a Fonte Nuova, si terrà la prima manifestazione pubblica per una raccolta fondi finalizzata a sostenere il bambino.

Massimo Nardi di Colleverde di Guidonia, Presidente della Nazionale All star Sosia

E’ una partita di calcio organizzata da Massimo Nardi, sosia ufficiale di George Michael e presidente della Nazionale All Star Sosia, e da Vanessa Biolghini in collaborazione con Riccardo Sanesi, Flavio D’Urso, Stefano Fabaro, Ivan De Santis e Devil.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato verrà devoluto interamente alla famiglia di Samuel.

L’attore Enio Drovandi arbitrerà la partita di beneficenza a Fonte Nuova

Per l’occasione scendono in campo le tifoserie della Lazio e della Roma contro una rappresentativa della Nazionale All Star Sosia, della Nazionale di Calcio Pugili di Mirko Parisi e di Vip in un incontro di beneficenza arbitrato da Enio Drovandi, attore e regista nonché arbitro federale.

L’attore Maurizio Mattioli tirerà il calcio d’inizio dell’incontro di calcio

A dare il calcio d’inizio sarà il noto attore Maurizio Mattioli, uno dei tanti vip che sostengono il progetto “Uniti per Samuel”, come Eva Henger, Antonio Giuliani, Enzo Salvi in arte “Er cipolla”, Martufello e Alessandro Campaiola, attore e doppiatore voce della famosa serie “Flash” e nipote di Luca Word.

La manifestazione sarà condotta e presentata dall’attore e speaker Danilo Brugia e da Patrizio Paciullo, attore e speaker di Radio Roma.

Milo Coretti, vincitore del Grande Fratello 2007

Per la nobile causa nella Nazionale dei Sosia scendono in campo anche vip come Milo Coretti, vincitore del Grande Fratello del 2007, Fabio Riso ex calciatore della Juve Stabia, Alessandro Romano, ex giocatore della Lazio, e i Sequestrattori, cabarettisti del Seven Show.

Con la maglia degli All Star Sosia giocheranno per Samuel Giuseppe Di Sabatino (sosia di Rino Gattuso), Fulvio Carbone (Ciro Immobile), Massimo Mori (Paolo Di Canio), Alex Turri (Luca Tony), Luca Lioj (Francesco Totti), Cristiano Cutarelli (Pierfrancesco Favino), Gabriele Antognozzi (Alvaro Vitali), Roberto De Angeli (Antonio Di Natale), Fabio Salusti (Johnny Depp), Andrea Melone (Jack Black), Flaviano Di Gregorio (The Rock), Fabio Faraone (Superman), Alessandro Avolio (Richard Gere), Alessandro Monderna (Claudio Baglioni), Alessio De Angelis (Capo Plaza), Raffaele Garisi (Maradona) e Daniele Quartapelle in arte “Daniele si nasce”, sosia di Renato Zero e due volte vincitore di “Tale e Quale Show”.

Fanno parte della Nazionale sosia anche Luca Galeri, ex portiere Ternana, William Pucciarmati, ex dirigente della Lazio giovanile, Luigi Moretti, barzellettiere de “La sai l’ultima?”, Paolo Pasquali ‘Doctor vintage’ dal film “La grande bellezza di Paolo Sorrentino.