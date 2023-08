CAPENA – Ferragosto tra sacro e profano: processione e musica per le vie del paese

Capena è pronta a celebrare uno dei giorni di festa più sentiti dell’anno. Lunedì 14 Agosto 2023 inizieranno i festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta in Cielo, che continueranno martedì 15 Agosto e domenica 3 Settembre. Il 14 Agosto, intorno alle ore 22.00, per le vie della città d’arte si celebrerà l’antichissima Processione dell’Incontro: due antiche macchine lignee dal peso di circa 5 quintali ciascuna, sulle quali sono montate le icone del Cristo Salvatore Benedicente e della Vergine Maria, verranno trasportate a spalla dai Fratelli Incollatori, veri protagonisti dell’evento atteso per un anno intero della popolazione capenate.

Le due macchine sono trasportate da due formazioni di otto elementi per ciascuna squadra, che sono apparigliate sotto robuste leve di legno di acacia locale. Gli Incollatori si lanceranno in una sfrenata ed emozionante corsa. Le due macchine, correndo sul pendio di Via IV Novembre, arrivano ad incontrarsi sotto la scalinata dell’antica Chiesa di Sant’Antonio, in un abbraccio che simboleggia l’incontro tra il Salvatore e la Vergine Maria.

Al termine della processione inizierà la Notte Magica, che prevede eventi musicali dal vivo per le vie di Capena. Si esibiranno il Trio Pop Dance Waves of Love con Sarah D’Innocenti ed Elisa Camilli in Piazza della Libertà; Caperound Duo con Gianluca Urbani e Gabriele Cofano presso Largo Barbetti; Good Vibes Acoustic Duo con Claudio Calcagno e Francesca Colardo in Via IV Novembre (presso il Centro Anziani).

L’evento è finanziato grazie ad un contributo di Città Metropolitana e del Comune di Capena