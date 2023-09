MONTEROTONDO – Apre la mensa scolastica: sarà plastic free

Cambio di passo per le mense nelle scuole di Monterotondo. Grazie alla collaborazione fra Comune e Vivenda Spa, l’azienda del Gruppo La Cascina Cooperativa responsabile del servizio di ristorazione per i prossimi cinque anni, è stata inaugurata questa mattina, 25 settembre, la prima cucina interna dove saranno preparati, direttamente in loco, i pasti per i bimbi dell’istituto eSpazia. Una soluzione innovativa per il Comune a cui La Vivenda Spa affiancherà il tradizionale “veicolato” da centro cottura esterno per garantire a tutti i bambini pranzi freschi, genuini e bilanciati a livello nutrizionale.

La cucina è stata dotata di macchinari ed attrezzature di ultima generazione per la preparazione di pasti a basso impatto ambientale. A proposito di servizio “green”, la Vivenda Spa utilizzerà posate e piatti pluriuso che, a fine servizio, saranno lavate in aree specifiche previste in ogni plesso.

L’evento inaugurale, a cui hanno partecipato le autorità cittadine e la dirigenza della ditta di ristorazione, è stato anche l’occasione per presentare il servizio mensa arricchito da tantissime novità sia per derrate sia per tecnologia.

Cibi a km 0

A pranzo i bimbi mangeranno primo, secondo con contorno, pane, frutta/dolce, ovvero pasti salutari, produzioni biologiche, cibi controllati in ogni fase del processo di trasformazione. Il servizio di ristorazione tiene conto anche delle differenti esigenze alimentari legate a fattori allergici, a particolari patologie, a diversi credo religiosi. Così, nella composizione dei menu, si privilegiano le produzioni derivate da agricoltura biologica, filiera corta e Km 0, acquisendo inoltre materie prime e prodotti dal circuito equo-solidale.

I percorsi di educazione alimentare

In occasione poi di particolari festività (Natale, Pasqua, Carnevale, festa della mamma e del papà, Halloween, Fine anno scolastico) Vivenda Spa garantirà la preparazione di pietanze (compreso il dolce) caratteristiche della festa. Ci saranno anche percorsi di educazione alimentare. L’organizzazione di progetti formativi in base alle diverse fasce di età è un valido aiuto nel processo pedagogico ed educativo.

Sono previsti quindi degli itinerari didattici multidisciplinari sull’alimentazione e non solo.

A livello informatico le famiglie potranno scaricare l’app realizzata dalla Vivenda Spa, semplice e intuitivo, che permetterà agli utenti di gestire presenze e pagamenti. Ma non solo perché attraverso l’app la ditta comunicherà tutte le news e le informazioni sul servizio, rendendo le famiglie protagoniste del servizio.

“Quello del miglioramento della qualità, complessiva e particolareggiata, del servizio di refezione scolastica – afferma il sindaco Riccardo Varone – è stato ed è un tema centrale delle politiche educative e scolastiche della nostra Amministrazione comunale. L’inaugurazione del centro cottura dell’eSpazia di oggi va esattamente in questa direzione”.

Per Matteo Garofoli, assessore alle Politiche educative “oggi è un giorno di festa, per la scuola eSpazia e per tutta la comunità educante della nostra città“.

“Puntiamo ogni giorno a migliorare la qualità percepita dai piccoli utenti – spiega Massimo Montagna, direttore filiale Lazio per la Vivenda Spa – non solo per le pietanze servite, ma anche per gli ambienti che devono essere confortevoli, sicuri e accoglienti”.