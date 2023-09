MONTEROTONDO – Multe a ridosso delle strisce blu, l’ira dei residenti

Si può posteggiare in aree adiacenti a parcheggi delimitati da strisce blu ma prive di segnaletica orizzontale? Il signor Andrea Telaro ha contattato il quotidiano della Città del Nord-Est, Tiburno.tv, per denunciare quella che a suo avviso è un’ingiustizia.

La denuncia dell’automobilista

“Sono stato multato per aver parcheggiato in un’area priva di segnaletica orizzontale e solo perché in prossimità di posteggi a pagamento. La sosta non arrecava danno a nessuno: non c’erano incroci, curve, strisce pedonali o passi carrabili impediti. La macchina non dava fastidio, eppure sono stato sanzionato“.

Queste le lamentele di Andrea Telaro, che con dovizia di particolari ha fornito a Tiburno.tv informazioni sul verbale di violazione, le mail inviate all’azienda incaricata di comminare le sanzioni e gli scambi avuti direttamente col primo cittadino di Monterotondo, Riccardo Varone.

“La questione è stata sollevata da diversi cittadini. L’ho fatto presente al sindaco, che si era impegnato a dare risposta il 18 settembre a seguito di un incontro con la polizia locale. La risposta però non è arrivata. Ho contattato, inoltre, l’azienda che si occupa delle multe. Mi è stato risposto brevemente e con il riferimento all’articolo del codice della strada la cui contravvenzione mi imputano“.

Il parcheggio incriminato è avvenuto in piazza Pelosi, a due passi dalla caserma dei carabinieri di Monterotondo. Il signor Telaro ha lasciato la sua automobile poco prima dell’inizio degli stalli a pagamento di via Matteotti. All’automobilista è contestata l’infrazione dell’articolo 147 del codice della strada. “Sono convinto delle mie ragioni. Sto subendo un vero e proprio sopruso” ha infine concluso Andrea Telaro.

L’interpretazione del codice della strada

Contattato da Tiburno.tv, il comandante della Polizia Locale Michele Lamanna, ha dichiarato: “Abbiamo ben presente il caso in questione. Abbiamo fissato un appuntamento con il signor Telaro, che riceveremo proprio domani mattina (venerdì 29 settembre, ndr)”. Il comandante ha poi proseguito: “Posso comprendere il disappunto del cittadino, ma la multa è legittima. Il comma 5 dell’articolo 157 reputa sanzionabile, in presenza di appositi stalli, la sosta di un veicolo al di fuori dei suddetti stalli. La finalità di tale comma è proprio quella di evitare che le macchine sostino in aree non adibite alla sosta, anche in assenza di altre infrazioni”.

Per capire quanto sia esteso il problema e per eventuali azioni coordinate, il signor Telaro mette a disposizione il seguente indirizzo mail: telaraz@hotmail.it.