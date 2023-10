MONTEROTONDO – Al Piccolo Teatro spettacoli per bambini e sulle grandi donne dell’arte

La stagione teatrale del Piccolo Teatro di Monterotondo è appena iniziata e corre spedita. Il 14 e 15 ottobre alle ore 16 va in scena Musicastrocca di Massimiliano Maiucchi e Alessandro D’Orazi, uno spettacolo leggero e divertente per i più piccini. Per l’occasione, il Piccolo Teatro ha ridotto il prezzo dei biglietti: 10€ per gli adulti e 8€ per i bambini.

Nel fine settimana del 28 e 29 ottobre, invece, andrà in scena il primo capitolo di una dilogia dedicata alle grandi personalità femminili dell’arte. Due spettacoli in programma: il 28 alle ore 21 e il 29 alle ore 18. Scritta e interpretata, tra le altre, da Dania Appolloni, la rappresentazione sarà completata dalla messa in scena del secondo capitolo, che avverrà nel mese di novembre.

Il Piccolo Teatro si trova a Monterotondo, in via Arquati 10-12. Per informazioni sui biglietti e sugli spettacoli in programma lafabbricadeiricordifelici.it o whatsapp 3505685514.