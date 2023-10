GUIDONIA – Città cardioprotetta, installato il decimo defibrillatore

Guidonia Montecelio ha il suo decimo defibrillatore.

La nuova postazione salva-vita PAD (Public Access Defibrillation) è stata installata sabato 14 ottobre dall’Associazione “AIRTE, Associazione Italiana Rianimazione Trauma Emergenza” e dall’Associazione Benefica “Ermanno Rosamilia” nell’ambito del progetto “Guidonia Città Cardioprotetta”, che ha già permesso l’inaugurazione di altre 9 postazioni pubbliche attive in alcuni quartieri della città.

Il nuovo defibrillatore si trova in Via della Pietrara 157, presso l’Agenzia di Assicurazione Ferretti, che si è messa prontamente a disposizione per ospitare esternamente alla sua attività la nuova postazione PAD in una delle nuove zone di Guidonia Centro, densamente popolata e sede di scuole, abitazioni, attività commerciali e parchi pubblici. Unendo le forze le due associazioni, grazie ad una serie di eventi e iniziative e con il prezioso contributo di numerosi cittadini, sono riuscite in poco tempo ad acquistare il defibrillatore e a renderlo disponibile alla cittadinanza.

All’evento di sabato, oltre ai numerosi cittadini, hanno partecipato anche il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, il presidente del Consiglio Comunale Erick D’Alisa e il Consigliere comunale Mario Lomuscio.

“Un grande traguardo per la città che in questo modo risulta sicuramente più sicura – commentano le presidentesse delle due associazioni Sandra Sperandii e Alessia Ferretti – La morte cardiaca improvvisa è una delle maggiori cause di mortalità fra giovani e adulti. Se non si è in grado di intervenire in pochi minuti (5/6 al massimo) con un massaggio cardiaco e una scarica elettrica la morte sopraggiunge.

L’unico modo per poter intervenire in un tempo così limitato è quello di avere sul territorio una forte dotazione di defibrillatori e di operatori laici in grado di saperli utilizzare”.

“L’obiettivo di questo progetto – proseguono Sandra Sperandii e Alessia Ferretti – è quello di diffondere su suolo pubblico la presenza di defibrillatori semiautomatici DAE, di formare attraverso corsi BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation) i cittadini che si rendono volontari, di diffondere nella popolazione la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, di salvaguardare i cittadini e offrire loro una possibilità in più di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco”.

L’Associazione Airte che fornisce corsi di BLS con abilitazione all’utilizzo del defibrillatore, disostruzione e primo soccorso, si impegnerà a formare i commercianti che si trovano nei pressi della nuova postazione PAD, in modo da poter avere molte più persone abilitate all’utilizzo del defibrillatore.

“Volevamo ringraziare – concludono Alessia Ferretti Presidente dell’Associazione AIRTE e Emilia Rosamilia Vice Presidente dell’Associazione Benefica Ermanno Rosamilia – tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, il Sindaco e i Consiglieri Comunali per aver preso parte all’evento.

Non ci fermeremo sicuramente qui, stiamo infatti già organizzando altri eventi per poter raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un nuovo defibrillatore pubblico, per questo vi invitiamo a seguirci sulle pagine social delle Associazioni: @airtemergency @associazionermanno.rosamilia

Possiamo anticipare già da ora che il prossimo evento sarà la terza edizione di “Pesca con il Cuore”, una gara di pesca amatoriale a cui seguirà un pranzo solidale, vi invitiamo a partecipare numerosissimi!”.