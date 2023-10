TIVOLI – Ztl, posti auto esclusivi per residenti nella zona medievale

Attualmente vengono utilizzati indistintamente da tutti, rendendo ancor più difficoltosa la possibilità di parcheggiare ai residenti.

Per questo l’amministrazione comunale di Tivoli guidata dal sindaco Giuseppe Proietti ha deciso di intervenire nella cosiddetta “Zona medievale”.

Oggi, venerdì 20 ottobre, con la delibera numero 201 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - la giunta ha deciso di istituire stalli di sosta riservati ai residenti possessori del permesso ZTL 1 (autorizzati rientranti nella categoria A1) ed ai possessori del permesso B1.

I parcheggi riservati sono ubicati nel tratto di Via degli Stabilimenti ricompreso tra la piazzetta antistante l’ingresso del Santuario di Ercole Vincitore ed il tunnel, nonché nel tratto di Via degli Stabilimenti oltre il tunnel, fino a Via di Vesta.

I beneficiari sono i residenti in via degli Stabilimenti (tratto compreso tra piazza San Nicola e la Galleria) e piazza San Nicola, ai quali verrà rilasciato un nuovo permesso contrassegnato con la sigla B1-S.

La decisione odierna fa seguito alle segnalazioni e alle proteste sia dei residenti, sia di chi è autorizzato a transitare in Ztl, che negli anni hanno lamentato la carenza di posti auto nella zona circoscritta tra Via del Colle e Via di San Valerio.

Per verificare la situazione erano stati eseguiti vari sopralluoghi direttamente dal Sindaco insieme alla Polizia Locale, che avevano preso atto di come i numerosi stalli di sosta regolamentari in Via degli Stabilimenti venivano utilizzati indistintamente da tutti gli automobilisti, anche da quelli privi di autorizzazione ZTL nel primo tratto di Via degli Stabilimenti, rendendo ancor più difficoltosa la possibilità di parcheggiare ai residenti.